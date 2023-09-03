Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.13 комментариев
Москвичам пообещали теплую и сухую погоду в воскресенье
Тишковец: Без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье
Облачно с прояснениями, без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, в Москве плюс 20-22 градуса, в Подмосковье плюс 18-23 градуса, передает РИА «Новости».
Тишковец добавил, что ветер прогнозируется северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
Специались добавил, что сегодня будут магнитные бури.
Ранее синоптики пообещали россиянам теплую осень и зиму.