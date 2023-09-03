На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут остановить российские войска возле Купянска и Харькова

Tекст: Вера Басилая

Он заявил, что идут тяжелейшие бои возле Купянска, российские войска наступают, а Зеленский постоянно говорит ложь об украинских успехах на этом направлении, передает ТАСС.

Соскин также заявил, что за почти три месяца контрнаступления украинской армии президенту Владимиру Зеленскому ни разу не сообщили хороших новостей по поводу прорыва российской линии обороны. По его словам, техника, которую Запад передает Киеву, устарела и не может конкурировать с российским вооружением на поле боя.

«И если ничего дальше не будет, то песенка Зеленского спета», – считает Соскин.

Ранее китайский обозреватель Чэнь Фэн заявил, что освобождение российскими войсками Купянска и дальнейшее их продвижение в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия скоро возьмет Купянск.

Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в течение трех дней боевых действий украинские военные на некоторых участках могут терять до 60% бойцов под Купянском.