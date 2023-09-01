Синоптики пообещали россиянам теплую осень и зиму

Синоптик «Фобос» Тишковец рассказал о погоде в осенне-зимний сезон в России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, зима будет даже теплее, чем осень «в климатическом измерении», превышение над нормой может достигать в среднем 2-4 градусов, в конце – на 3-5 градусов теплее нормы, зима начнется по графику в ноябре, передает РИА «Новости».

Тишковец отметил, что в целом осенне-зимний сезон в столичном регионе будет теплее нормы, однако будет сопровождаться резкими переменами – холода, морозы, оттепели, слякоть, ледяной дождь и дождь.

Синоптик указал на то, что зима будет разной, неустойчивой, но теплой. При этом по количеству осадков Россия окажется в рамках нормы большую часть периода, по снегу может быть превышение на 15-20%.

«Теплая и влажная зима. Я думаю, что и весна будет ранняя, смотрю на март и апрель. Очень мощный старт весны. Поэтому, несмотря на то, что мы вступаем в холодный осенне-зимний сезон, он будет с точки зрения положительного отклонения температуры от нормы более значимым, чем прошедший теплый период», – рассказал Тишковец.

Ранее синоптики пообещали россиянам периоды «бабьего лета».