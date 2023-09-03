Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.13 комментариев
Российская артиллерия поразила склады ВСУ с боеприпасами для С-200
Российская артиллерия поразила пять складов с боеприпасами для С-200 под Славянском
Под Славянском артиллерией поражены пять складов вооруженных сил Украины с боеприпасами для систем С-200, которые на Украине переделывают для ударов по наземным целям, сообщил глава пресс-центра российской группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.
Кроме того, нанесен удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе Карловки. Нанесены ракетные удары по четвертой отдельной штурмовой бригаде ВСУ, передает РИА «Новости».
Минесашвили сообщил, что ТОС «Солнцепек» поразила силы ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки, Раздоловки. Российская авиация нанесла удары на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
ВСУ потеряли четыре польских артустановки Krab у Райского и Долгой Балки, американскую гаубицу M119 и гаубицу «Мста-Б» у Белой Горы, Д-20 в Иванодарьевке, а также три миномета 120-го калибра, сообщил Минесашвили.
На Херсонском направлении поражены пункт управления беспилотниками и место хранения вооружения и боевых бронированных машин ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.
Он рассказал, что у населенного пункта Ингулец уничтожена американская гаубица М777. За сутки военные группировки «Днепр» выполнили свыше 50 огневых задач в ходе контрбатарейной борьбы. ВСУ потеряли минометные расчеты и артиллерийские орудия Д-30 у населенных пунктов Гончарная, Бургунка, Веровка и Отрадокаменка, передает ТАСС.
Напомним, Украина пыталась атаковать Крымский мост управляемыми ракетами ЗРК С-200, переделанными в ударный вариант, они были перехвачены российскими средствами ПВО. Для дополнительной защиты на мосту временно ставили дымовую завесу.