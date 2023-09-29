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    «Остальное – починим». Как Донбасс встречает годовщину возвращения в Россию
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
    Зеленский согласовал с США новое наступление на начало октября
    Российских военных летчиков впервые вооружили пистолетом-пулеметом
    Путин: Мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»
    Названа численность россиян в новых регионах
    Определен средний размер пенсии в 2024 году
    Путин подписал приказ об осеннем призыве в армию
    Россиян допустили к участию в Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    5 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    7 комментариев
    29 сентября 2023, 21:59

    Белый дом решил сохранить потолок цен на нефть для России

    Белый дом заявил об отсутствии планов отменять потолок цен на нефть для России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны не планируют снимать потолок цен на нефть для России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Потолок цен на нефть для России все еще считается Западом «полезным и жизнеспособным инструментом», в случае необходимости он будет скорректирован, сказал Кирби, передает ТАСС. Он добавил, что у него «нет ощущения того, что потолок цен как инструмент исчезнет».

    Кирби напомнил, что идея потолка заключалась в том, чтобы минимизировать доходы бюджета России от такого экспорта.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как России удалось преодолеть потолок цен и начать продавать свою нефть Urals выше санкционных ограничений.

    28 сентября 2023, 17:43
    Блинкен фразой Джеймса Бонда ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
    Блинкен фразой Джеймса Бонда ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая в открытом онлайн-интервью журналу «Атлантик», допустил возможность восстановления российско-американских отношений и встречу президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

    «Никогда не говори никогда. В конечном счете все, начиная с украинцев, хотят справедливого и прочного мира. Посмотрим, дойдем ли мы когда-либо до точки, когда это будет возможно», – передает ТАСС его слова.

    Напомним, администрация президента США Джо Байдена боится появления президента России Владимира Путина в медийном поле США. Это может ударить по предвыборным рейтингам демократов, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что власти США запретили ему брать интервью у Путина.

    Фраза «Никогда не говори никогда» (Never say «never» again) приобрела мировую популярность после выхода в 1983 году одноименного, 14-го по счету фильма о Джеймсе Бонде, при этом не входящего в официальную «бондиану». Роль Бонда в этом фильме исполняет Шон Коннери.

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    28 сентября 2023, 04:54
    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе

    Al-Watan: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе из-за провала Украины

    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация США приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется со своей задачей, сообщает сирийское издание Al-Watan.

    В материале говорится, что США сталкиваются с «неутешительной реальностью», в связи с чем американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, Вашингтон решил создать как можно больше горячих точек вокруг России из-за неожиданной стойкости последней. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.

    Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Автор статьи пришел к выводу, что Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.

    Напомним, во вторник один из лидеров грузинской оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что Азербайджан открыл в Нагорном Карабахе «второй фронт». Грузинский оппозиционер призвал учиться у соседей и открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии. В марте в США раскрыли планы Вашингтона по открытию нового фронта против России в Грузии.

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    28 сентября 2023, 09:33
    В Британии сообщили о зарождающейся вражде между Украиной и Западом

    Британский советник Бычинский рассказал о зарождающейся вражде между Украиной и Западом

    Tекст: Александра Юдина

    Киев вполне может лишиться союзников в связи с выпадами и неблагодарностью украинского лидера Владимира Зеленского, считает главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.

    По его словам, вместо того чтобы пытаться вести конструктивный диалог, Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали публичную конфронтацию, в том числе с угрозами обратиться в суд через Всемирную торговую организацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Бычинский отметил, что такое поведение выходит за рамки простого отсутствия благодарности и может означать начало вражды с верными друзьями.

    Британский советник также назвал «опрометчивый торговый спор» Киева с Польшей, Словакией и Венгрией «самой вопиющей ошибкой» Зеленского.

    Тем не менее палата представителей США дважды проголосовала против поправок, которыми предлагалось сократить или полностью отказаться от выделения помощи Украине.

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    29 сентября 2023, 20:25
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ

    Журналист из США Моррис рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист из Соединенных Штатов Клейтон Моррис заявил, что лично наблюдал массовую сдачу украинских военнослужащих в плен российской стороне.

    Бойцы ВСУ складывают оружие и сдаются ВС России, но западные СМИ не хотят, чтобы их аудитория это видела, заявил Моррис на YouTube-канале Redacted, передает РИА «Новости».

    По его мнению, командиры украинских подразделений могут убить в случае отказа военных идти в бой, но российская сторона должным образом обращается с военнопленными, потому ВСУ массово сдаются. Вместе с тем в украинской армии наблюдается острая нехватка живой силы, потому киевский режим начинает призывать даже женщин.

    Ранее источник сообщал, что сдавшиеся в плен украинские военные принесли с собой три иностранных пулемета производства США, Бельгии и Германии.

    Коментарии (11)
    27 сентября 2023, 12:12
    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь

    Захарова назвала атаку Киева на Севастополь скоординированной с США и Британией

    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Нет ни малейших сомнений в том, что атака киевского режима на Севастополь 22 сентября была проведена в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что атака планировалась заранее, при этом использовались западные разведывательные спутники, натовское спутниковое оборудование, самолеты-разведчики. По ее словам, удар по штабу Черноморского флота был реализован с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила также, что Москва проводит расследование участия Великобритании в антироссийской провокации в украинской Буче.

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один российский военный пропал без вести. Аварийные конструкции зданий штаба ЧФ на этой неделе начали демонтировать.

    Коментарии (26)
    27 сентября 2023, 21:52
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время согласовать детали международной наблюдательной миссии в Карабахе, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    США и их союзники намерены определить то, «как именно будет выглядеть эта миссия», сказал Миллер, передает РИА «Новости».

    Вашингтон надеется вернуть все заинтересованные стороны «к столу переговоров» и приветствует заявление Баку о том, что Азербайджан рад приветствовать такую наблюдательную миссию. При этом США не считают роль России в обострении в Карабахе «продуктивной», сказал Миллер.

    Ранее он заявлял, что США планируют создать международную миссию по Нагорному Карабаху. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что допустит в регион международных наблюдателей.

    Коментарии (21)
    29 сентября 2023, 10:09
    Китай осудил решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС

    Tекст: Александра Юдина

    В Пекине против решения Белого дома об отказе направлять Москве приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, такой шаг со стороны Соединенных Штатов нарушает общепринятую международную практику, так как страна-хозяйка обязана пригласить всех полноправных и полноценных членов АТЭС, передает ТАСС.

    Ханьхуэй отметил, что США продолжают придерживаться придирчивой и дискриминирующей позиции по отношению к России, в Китае выступают против выбранной Штатами позиции.

    Также дипломат отметил, что Москва имеет исчерпывающие данные о китайско-американских контактах.

    Так, по словам Ханьхуэя, Пекин сам проинформировал Москву об итогах встреч между Китаем и США, в том числе касательно переговоров главы МИД Китая Ван И с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

    Ранее Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собираются приглашать ряд лидеров, в том числе Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско.

    До этого США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

    Коментарии (7)
    28 сентября 2023, 05:59
    Le Figaro: При неправильном уходе за двигателем танк Abrams может взорваться

    Le Figaro: Танк Abrams может взорваться при неправильном уходе за двигателем или из-за плохой герметизации боекомплекта

    Le Figaro: При неправильном уходе за двигателем танк Abrams может взорваться
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский генерал Марк Хертлинг сообщил, что при неправильном обращении с двигателями танк Abrams может взорваться. Abrams также может взорваться при удачном попадании из-за плохой герметизации боекомплекта, рассказал французскому изданию Figaro экс-командир батальона танков Leclerc Ян Буавен.

    Французский офицер заявил, что существенным недостатком американского танка является высокий уровень требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. По его словам, для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей. Издание приводит слова американского генерала Марка Хертлинга, который подтвердил, что при неправильном обращении с двигателями Abrams может взорваться, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Буавен рассказал, что Abrams также может «взорваться с диким грохотом» при удачном попадании в место хранения снарядов из-за плохой герметизации боекомплекта, которая представляет собой еще одну существенную проблему для боеспособности танка.

    Накануне бывший американский военный разведчик Скотт Риттер назвал переданные Киеву танки Abrams «огромным подарком» России из-за несовершенства натовской техники. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams, которые США поставят Киеву, будут гореть точно так же, как и другие.

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    28 сентября 2023, 10:20
    В США украинское контрнаступление назвали слишком дорогим

    NYT: Контрнаступление Киева оказалось дорогостоящим, а его эффект – минимальным

    Tекст: Ольга Никитина

    Контрнаступление вооруженных сил Украины привело к минимальному эффекту и оказалось слишком дорогостоящим, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что каждый выстрел ВСУ из-за созданных Россией обширных минных полей и укреплений стал «чрезвычайно дорогим», передает ТАСС.

    По данным Минобороны, российские военные за сентябрь уничтожили в ходе специальной военной операции более 17 тыс. боевиков ВСУ, а также два вражеских танка Leopard, один Challenger и семь БМП Bradley.

    Коментарии (6)
    29 сентября 2023, 07:40
    Россию обвинили в использовании глупости американских властей против США

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия использовала глупость американских властей для нанесения ущерба США

    Россию обвинили в использовании глупости американских властей против США
    @ Wikimedia

    Tекст: Антон Никитин

    Россия нанесла ущерб Соединенным Штатам, использовав глупость американских властей, выразил мнение экс-советник министра обороны США в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

    Бывший советник главы Пентагона заявила, что Россия нанесла вред США «за счет нашей собственной глупости», передает ТАСС.

    Он посетовал, что никто не хочет признавать правду, им проще продолжать тратить деньги.

    Ранее  Палата представителей Конгресса США вывела военную помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект, после чего одобрила его.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему президент США Джо Байден вместо денег предъявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ультиматум.

    Коментарии (5)
    28 сентября 2023, 08:27
    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ

    Экс-госсекретарь США и бывший директор ЦРУ рассказал, как шутил с Путиным про КГБ

    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в бытность госсекретарем США в администрации Дональда Трампа.

    Так, Помпео, который в 2017–2018 годах занимал должность директора ЦРУ, рассказал, что на встречах с Путиным они шутили по поводу КГБ и спецслужб. По мнению бывшего министра иностранных дел США, у президента есть видение восстановления великой Российской империи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМNА.

    При этом Помпео уверен, что «нормальная жизнь вернется».

    Кроме того, он высказался об отношениях России и Китая, отметив, что связи между двумя странами сейчас прочнее, чем три года назад. При этом экс-госсекретарь США считает, что это «отношения необходимости». Помпео полагает, что между Россией и Китаем есть трения, которые приведут к тому, что страны пойдут в противоположном направлении, как только представится такая возможность.

    Помпео занимал должность госсекретаря США с 26 апреля 2018 по 20 января 2021 года.

    Ранее Помпео говорил, что Путин является информированным собеседником, четко понимающим интересы страны.

    Коментарии (3)
    28 сентября 2023, 08:50
    В Конгрессе США отклонили два предложения о сокращении помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Палата представителей США дважды проголосовала против поправок, которыми предлагалось сократить или полностью отказаться от выделения помощи Украине.

    Так, против поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета Пентагона выступили 330 законодателей, в том числе 117 членов Республиканской партии. «За» проголосовали 104 члена этой же партии, передает РИА «Новости».

    Против второй инициативы о полном отказе от помощи киевскому режиму проголосовали 339 членов палаты. При этом «за» выступили 93 законодателя.

    Накануне сообщалось, что Сенат США в проекте поправок к бюджету предложил сократить объем средств для Украины до 4,5 млрд долларов.

    Во вторник Белый дом заявлял, что у Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины.

    Коментарии (4)
    28 сентября 2023, 17:51
    Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти по «Дружбе»

    Токаев заявил, что Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти по «Дружбе»

    Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти по «Дружбе»
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, что республика готова увеличить объемы поставок нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба».

    По его словам, с начала года Казахстан через нефтепровод «Дружба» отправил в Германию 500 тыс. тонн нефти, передает ТАСС. По просьбе Германии республика готова увеличить объемы поставок нефти.

    Ранее сообщалось, что Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба».

    Коментарии (12)
    29 сентября 2023, 09:57
    Американский сенатор предложил способ избежать шатдауна в США

    Сенатор Рэнд Пол потребовал отказаться от помощи Украине, чтобы избежать шатдауна в США

    Американский сенатор предложил способ избежать шатдауна в США
    @ Greg Nash/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

    «Чтобы избежать закрытия правительства, я соглашусь на ускоренное голосование по законопроекту без помощи Украине», – заявил Пол на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), передает канал «360».

    Ранее Госдепартамент США сообщил, что готовится к возможной остановке работы американского правительства («шатдаун») с 1 октября.

    Американский президент Джо Байден признавался, что не знает, как предотвратить шатдаун.

    Коментарии (4)
    29 сентября 2023, 16:38
    Американист объяснил вывод средств на Украину из бюджета Пентагона

    Американист Дробницкий: Деньги для Украины вывели из бюджета Пентагона, чтобы предотвратить шатдаун в США

    Американист объяснил вывод средств на Украину из бюджета Пентагона
    @ Jurgen Schwenkenbecher/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Включение помощи Украине в оборонный бюджет могло привести к шатдауну в Штатах. Чтобы не допустить такого исхода, было принято решение проголосовать за выделение средств отдельным законопроектом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона.

    «Тема Украины стала в США элементом предвыборной кампании, а для многих конгрессменов и вовсе превратилась в токсичную. Если раньше парламентарии высказывали полный консенсус в своей поддержке офиса Зеленского, то сейчас такого единодушия нет», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, одни конгрессмены выступают против выделения средств, другие за, а «третьи готовы поддержать, но при наличии отчетности». «Республиканцы, особенно правое крыло, видят настроения избирателей и хотят заблокировать траты на офис Зеленского. Но администрация Байдена будет стремиться и дальше финансировать Украину», – отмечает эксперт.

    Политолог напомнил, что властям страны нужно до начала октября принять временный бюджет, иначе часть государственных органов прекратит свою работу, произойдет так называемый шатдаун. «Украинский вопрос мешает согласовать документ, поэтому американские власти вынуждены маневрировать. Частью этих маневров является законопроект, который позволил вывести помощь Украине из бюджета Пентагона», – резюмирует Дробницкий.

    Ранее на этой неделе Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление помощи Украине в размере 300 млн долларов. Как отмечает ТАСС, речь идет о выделении офису Зеленского средств в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов ВС США. Законопроект также включает 20 млн долларов на ужесточение надзора за средствами, которые Украина получает от США.

    Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за исключение средств на военную помощь Украине из бюджета Пентагона и вынесение ее в отдельный законопроект. За предложение, призванное упростить принятие документа, проголосовали 217 конгрессменов, против были 211.

    Конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин назвала итоги голосования «победой американского народа и дела мира». Она отметила в социальной сети Х (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в России), что неделями призывала вывести финансирование Украины за счет средств американских налогоплательщиков из бюджетных законопроектов, протестовала на ступенях Капитолия, пока наконец Палата представителей не откликнулась на призыв.

    По сведениям Politico, спикер нижней палаты Кевин Маккарти ранее добился выделения предложения в отдельный законопроект, поскольку рассчитывает, что это обеспечит поддержку большего числа республиканцев при голосовании по проекту оборонного бюджета страны.

    Портал Defense News сообщил со ссылкой на председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майка Роджерса (республиканец от штата Алабама), что у американского правительства нет «никакого запасного плана» по выделению финансирования на восполнение собственных запасов вооружений, без включения этих средств в дополнительный пакет помощи Украине.

    Во вторник координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отмечал, что США почти израсходовали деньги для помощи Украине. Средств хватало всего на несколько недель.

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