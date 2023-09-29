Белый дом решил сохранить потолок цен на нефть для России

Белый дом заявил об отсутствии планов отменять потолок цен на нефть для России

Tекст: Алексей Дегтярев

Потолок цен на нефть для России все еще считается Западом «полезным и жизнеспособным инструментом», в случае необходимости он будет скорректирован, сказал Кирби, передает ТАСС. Он добавил, что у него «нет ощущения того, что потолок цен как инструмент исчезнет».

Кирби напомнил, что идея потолка заключалась в том, чтобы минимизировать доходы бюджета России от такого экспорта.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как России удалось преодолеть потолок цен и начать продавать свою нефть Urals выше санкционных ограничений.