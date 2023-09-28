Эксперт: Россияне воспринимают президента и губернаторов как единую слаженную команду,

Эксперты назвали главные аспекты встречи Путина с избранными главами регионов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Для жителей новых регионов выборы стали не просто избранием управленческой команды, а продолжением масштабного процесса вхождения в общероссийскую политическую структуру. Если в ходе прошлогоднего референдума жители Донбасса и Новороссии определили свой дальнейший исторический путь, то теперь они задали вектор развития своих регионов на ближайшие годы. Президент подчеркнул, что, несмотря на сложности ситуации, связанной с проведением СВО, вернувшиеся исторические российские земли получат всю необходимую помощь и поддержку», – сказал Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

«Неоспоримый приоритет работы всей властной структуры – повышение качества и уровня жизни граждан. Для достижения этой цели реализуются целый комплекс мер, включающий в себя повышение доходов населения, развитие региональных экономик, расширение инфраструктуры, создание новых рабочих мест. Каждый из этих пунктов способствует созданию новых возможностей для самореализации граждан», – отметил он.

«Президент подчеркнул важность использования в этой сфере не только региональных, но и федеральных инструментов. Только эффективное сотрудничество региональных администраций и структур общенационального уровня позволяет эффективно противостоять любым вызовам и добиваться выдающихся результатов в деле развития страны», – указал собеседник.

По его словам, президент и главы регионов – это единая команда, которая работает на благо страны и граждан. «Убедительная победа действующих глав регионов на выборах стала важным показателем доверия граждан ко всей системе государственного управления. Высокие рейтинги главы государства и консолидация общества вокруг национального лидера значительно укрепила электоральные позиции глав регионов. Россияне воспринимают губернаторов, муниципальные власти, политические партии и президента как единую слаженную команду, которая работает на благо всех граждан», – подчеркнул эксперт.

«Сами губернаторы признают, что их результат – это во многом оценка работы и президента, и правительства РФ. А президент подчеркивает, что развитие страны зависит от развития каждого ее региона. Высокие показатели явки стали важным легитимизирующим фактором голосования. Владимир Путин призвал глав регионов оправдать это высокое доверие избирателей, напоминая, что высокий результат на выборах означает и высокую степень ответственности перед людьми», – пояснил Малькевич.



Он отметил и тот факт, что президент уделяет приоритетное внимание помощи ветеранам СВО и их семьям: «Одним из важнейших пунктов речи главы государства в ходе встречи стала поддержка защитников нашей страны. Бойцы, мужественно отражающие агрессию киевских неонацистов и их западных покровителей, должны получать всестороннюю заботу. Важно, что в этом процессе задействован не только фонда «Защитники Отечества», учрежденный по инициативе президента, но и региональные администрации. Именно люди на местах могут эффективнее отреагировать на все запросы военнослужащих и их семей».

«Путин подчеркнул, что поддержка защитников России – это внутренний и служебный долг каждого государственного служащего. Эффективность реализации мер по поддержке бойцов уже считается одним из основных показателей работы всех региональных администраций. Президент лично следит за проведением этой политики и реагирует на появляющиеся сообщения о сбоях в системе помощи героев и их семей», – резюмировал Малькевич.

«В прошлом году новые регионы проголосовали за вхождение в состав России. Сейчас у них прошли первые выборы представительных органов власти. Этим продолжена их полноценная интеграция в политическое, экономическое и правовое пространство РФ», – сказал Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Президент на встрече поставил перед главами регионов задачу повышения качества жизни россиян, развития экономических, социальных программ. Это важно в непростых условиях СВО и санкционного давления Запада. В итоге, если каждый регион будет успешен, то это скажется на общем развитии страны. Это постоянная задача, которая ставится президентом, правительством – наращивание темпов развития. Мы не должны в условиях санкций просесть и допустить дефицит ни в какой сфере», – отметил он.

«Кроме того, президент постоянно уделяет внимание и поддержке пенсионеров, социально незащищенных, многодетных семей. Отдельно он упомянул поддержку участников СВО и в целом защитников нашей страны. Естественно, и главы регионов должны участвовать в этом процессе. Хочу добавить, что руководители общественных палат четырех новых регионов уже заключили целый ряд соглашений о сотрудничестве с другими российскими регионами, изучают опыт работы с НКО. Жители новых регионов поверили в Россию, стали ее частью, и мы теперь вдвойне ответственны перед ними в том числе в плане обеспечения безопасности», – заключил эксперт.

В четверг президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов РФ, сообщает Кремль. «Впервые – теперь уже по российскому закону – прошли выборы в наших новых, как уже не раз говорил, на самом деле в наших исторических регионах – Донбассе и Новороссии, где по итогам голосования в региональных парламентах, состав которых также был также впервые избран по российским законам, подтвердили свои полномочия действующие главы субъектов РФ», – указал глава государства.

«Ключевой фактор для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач – это развитие региональных экономик, укрепление их кадровой, образовательной, технологической базы, создание новых рабочих мест. В этом плане сейчас, безусловно, время новых возможностей и новых подходов. Вопреки, кстати, планам тех, кто мечтал задушить нас санкциями. Напротив, внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах», – пояснил Путин.

Он призвал широко использовать имеющиеся и федеральные, и региональные инструменты для поощрения инвестиционной, деловой активности, создавать комфортные условия для предпринимательских инициатив.