«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.5 комментариев
НАТО отказалось считать «российской атакой» инциденты с БПЛА в Румынии
Столтенберг: У НАТО нет признаков того, что инциденты с БПЛА в Румынии могли быть атакой со стороны России
Североатлантический альянс не нашел признаков того, что инциденты в Румынии являются некой «намеренной атакой» с российской стороны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
На пресс-конференции в Киеве Столтенберг назвал серьезными инциденты с падением беспилотников на территории Румынии вблизи границы с Украиной. По его словам, это показывает риски из-за украинского конфликта другим странам, передает ТАСС.
О том, что признаков намерения России атаковать Румынию или любое другое государство нет, в НАТО заявляли и ранее.
Напомним, в сентябре министерство обороны Румынии трижды сообщало об обнаружении в уезде Тулча на юго-востоке страны обломков беспилотников. Президент страны Клаус Йоханнис заявлял, что инциденты могут быть вызваны якобы российскими атаками на украинские порты на Дунае. В этой связи в МИД Румынии была вызвана временный поверенный в делах России в Румынии Елена Копнина.
Москва подчеркивала, что власти Румынии не обладают объективной картиной произошедшего и фактами. Заявления румынской стороны, как отмечал МИД России, звучат в русле поддержки киевского режима.