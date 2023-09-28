НАТО отказалось считать «российской атакой» инциденты с БПЛА в Румынии

Столтенберг: У НАТО нет признаков того, что инциденты с БПЛА в Румынии могли быть атакой со стороны России

Tекст: Ольга Никитина

На пресс-конференции в Киеве Столтенберг назвал серьезными инциденты с падением беспилотников на территории Румынии вблизи границы с Украиной. По его словам, это показывает риски из-за украинского конфликта другим странам, передает ТАСС.

О том, что признаков намерения России атаковать Румынию или любое другое государство нет, в НАТО заявляли и ранее.

Напомним, в сентябре министерство обороны Румынии трижды сообщало об обнаружении в уезде Тулча на юго-востоке страны обломков беспилотников. Президент страны Клаус Йоханнис заявлял, что инциденты могут быть вызваны якобы российскими атаками на украинские порты на Дунае. В этой связи в МИД Румынии была вызвана временный поверенный в делах России в Румынии Елена Копнина.

Москва подчеркивала, что власти Румынии не обладают объективной картиной произошедшего и фактами. Заявления румынской стороны, как отмечал МИД России, звучат в русле поддержки киевского режима.