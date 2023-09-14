Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.2 комментария
МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России
Из-за фрагментов беспилотника временный поверенный в делах России Копнина была вызвана в МИД Румынии
В связи с обнаружением на территории Румынии «новых фрагментов беспилотника, похожего на применяемые российской армией на Украине», в румынский МИД была вызвана временный поверенный в делах России в Румынии, советник-посланник российского посольства Елена Копнина, сообщило министерство.
Копнину вызвали в МИД «на уровне государственного секретаря по стратегическим делам» в среду по распоряжению главы министерства Луминицы Одобеску. В связи с фрагментами БПЛА, обнаруженными в уезде Тулча, госсекретарь Юлиан Фота «передал твердый протест в связи с нарушением воздушного пространства Румынии». Фота осудил действия России, которые, по версии румынской стороны, якобы создают угрозу для граждан Румынии и транспорта на Дунае и в Черном море, передает ТАСС.
Напомним, Румыния уже выражала протест России после обнаружения обломков БПЛА. При этом заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ подчеркивал, что нет риска, что Румыния будет вовлечена в конфликт на Украине, или что этот конфликт распространится на НАТО.