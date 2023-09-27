Таксиста в Омской области заподозрили в развращении детей

Tекст: Алексей Дегтярев

Первый эпизод, согласно данным следствия, произошел в поселке Ростовка 15 августа: 23-летний водитель такси из поселка Лузино увидел незнакомых малолетних девочек, спросил дорогу, а когда они остановились, он начал «мастурбировать при них», сказал собеседник РИА «Новости».

Уже 23 сентября в своем поселке таксист также занялся самоудовлетворением при девочке-подростке, после чего скрылся с места.

Личность его установили, подозреваемым оказался водитель одного из агрегаторов такси. 25 сентября его задержали, предъявлено обвинение, следствие направило ходатайство о его заключении под стражу.

Дело завели по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершенных в отношении двух несовершеннолетних лиц» и «Развратные действия».

Ранее в сентябре отсидевшего 19 лет в колонии за серию изнасилований детей мужчину задержали за аналогичное преступление через три месяца после освобождения.