В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?2 комментария
Таксиста в Омской области заподозрили в развращении детей
Водителя такси в Омской области заподозрили в развращении несовершеннолетних, сообщил источник в силовых структурах в среду.
Первый эпизод, согласно данным следствия, произошел в поселке Ростовка 15 августа: 23-летний водитель такси из поселка Лузино увидел незнакомых малолетних девочек, спросил дорогу, а когда они остановились, он начал «мастурбировать при них», сказал собеседник РИА «Новости».
Уже 23 сентября в своем поселке таксист также занялся самоудовлетворением при девочке-подростке, после чего скрылся с места.
Личность его установили, подозреваемым оказался водитель одного из агрегаторов такси. 25 сентября его задержали, предъявлено обвинение, следствие направило ходатайство о его заключении под стражу.
Дело завели по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершенных в отношении двух несовершеннолетних лиц» и «Развратные действия».
Ранее в сентябре отсидевшего 19 лет в колонии за серию изнасилований детей мужчину задержали за аналогичное преступление через три месяца после освобождения.