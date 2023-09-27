В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
В Грузии попытались организовать «Антимайдан»
Коммерческий банк ТВС заблокировал счет одному из лидеров консервативного и считающегося пророссийским движения «Alt-Info» Ираклию Мартыненко, который начал сбор средств на организацию в Грузии «Антимайдана», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Мартыненко обвинил в этом «Запад и подконтрольные ему банки» и заявил, что продолжит сбор средств и мобилизацию активистов, чтобы не допустить в стране попытки госпереворота с участием представителей Украины, о возможности которого ранее предупредила Служба государственной безопасности.
«Будут созданы специальные группы. чтобы предотвратить «Майдан». Средства нужны для того, чтобы привозить сторонников из регионов Грузии», – заявил он.
Данное движение выступает за связи с Россией и также противостоит распространению в Грузии пропаганды сексуальными меньшинствами и их сторонниками.
Оппозиция Грузии заявляет, что власти негласно поддерживают «Alt-Info».