В Грузии попытались организовать «Антимайдан»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Мартыненко обвинил в этом «Запад и подконтрольные ему банки» и заявил, что продолжит сбор средств и мобилизацию активистов, чтобы не допустить в стране попытки госпереворота с участием представителей Украины, о возможности которого ранее предупредила Служба государственной безопасности.

«Будут созданы специальные группы. чтобы предотвратить «Майдан». Средства нужны для того, чтобы привозить сторонников из регионов Грузии», – заявил он.

Данное движение выступает за связи с Россией и также противостоит распространению в Грузии пропаганды сексуальными меньшинствами и их сторонниками.

Оппозиция Грузии заявляет, что власти негласно поддерживают «Alt-Info».