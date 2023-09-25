DWN: В США могут быть заинтересованы в затягивании конфликта на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, чем больше разрушений принесет украинский конфликт и чем дольше он продлится, тем прибыльнее для ряда экономических акторов США окажется дальнейшее восстановление Украины, передает ТАСС.

По оценкам Рюгемера, в затягивании конфликта на Украине особенно заинтересованы находящийся под контролем США Всемирный банк и крупнейшие американские инвестиционные фирмы BlackRock и Vanguard & Co., которые являются одними из ведущих акционеров в ряде мировых предприятий по производству оружия и сжиженного природного газа.

Рюгемер отметил, что BlackRock уже стал официальным координатором процесса привлечения инвестиций для послевоенного восстановления страны. По его информации, в сфере украинского сельского хозяйства уже давно доминируют крупные американские агропромышленные корпорации, такие как Cargill (международная торговля зерном), John Deere (сельскохозяйственная техника) и Monsanto (семена), а крупнейшая в мире сигаретная компания Philip Morris с 1994 года занимается скупкой на Украине сигаретных фабрик и получает прибыль от использования местной дешевой рабочей силы и крайне низких налогов на производство сигарет. При этом Еврокомиссия выражала протест по поводу налоговых потерь из-за действий компании в странах – членах ЕС, но безрезультатно.

Напомним, в конце августа бывший советник ЦРУ США Джеймс Рикардс выразил мнение, что американское руководство будет стремиться затянуть конфликт на Украине до президентских выборов в США в 2024 году, чтобы увеличить шансы на переизбрание Джо Байдена.