FT: Россия успешно обходит санкции G7 в отношении экспорта нефти

Financial Times: Россия успешно обходит санкции G7 в отношении экспорта нефти

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным страховых и судоходных фирм и аналитической компании Kpler, в августе почти три четверти всех морских поставок нефти из России шло без западной страховки, которая нужна для соблюдения потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель, передает RT.

Издание отмечает, что рост таких поставок говорит о том, что Россия все более успешно обходит ограничения. Это позволяет ей продавать больше своей нефти по ценам, близким к ценам международного рынка.

При этом на фоне успешного обхода ограничений и приближения стоимости нефти к 100 долларам за баррель, доходы России вырастут, отмечает FT.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экспортные цены на российскую нефть в ближайшие три года составят около 70 долларов за баррель.