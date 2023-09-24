Няня ребенка Бориса Джонсона назвала причину увольнения

Mirror: Няня ребенка экс-премьера Британии заявила, что его жена уволила ее за выпитое с ним вино

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявила уроженка Зимбабве 59-летняя Тереза Доус, это «был полный кошмар» и она всего лишь выпила с Джонсоном бокал розового вина в честь новорожденного Фрэнка Альфреда Одиссея, передает РИА «Новости».

Доус утверждает, что Кэрри Джонсон уволила ее, как только выписалась из роддома, дав 15 минут на сборы, при этом экс-премьер перед ней извинился, но сказал, что не может контролировать жену «из-за гормонов».

Няня считает, что ей причитаются «тысячи» фунтов за работу у четы экс-премьера и выходное пособие, так как с ней заключали контракт на три месяца и собирается подать иск.

Напомним, Джонсона подозревают в целенаправленном обмане депутатов при объяснении обстоятельств скандальных вечеринок во время пандемии коронавируса.