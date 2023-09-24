В Британии рассказали о решившем не быть «мясом» солдате ВСУ

Times: Получивший ранение украинский солдат после приказа вернуться в часть решил никогда больше не воевать

Tекст: Антон Никитин

Скрывающийся во Львове 20-летний сержант ВСУ по имени Андрей сообщил изданию, что получил ранение в плечо, в госпитале в Виннице ему не смогли полностью удалить осколки, в результате из-за болей и онемения он не мог полноценно использовать руку, передает РИА «Новости».

По словам украинца, добровольно вступившего в ВСУ в 18-летнем возрасте, один врач предложил ему выписать справку о негодности к дальнейшей службе за 1500 долларов. Андрей узнал, что в Германии ему могут сделать полноценную операцию, после чего стал планировать отъезд, но ему не разрешили покинуть Украину. По словам сержанта ВСУ, командование решило, что его ранение было не настолько тяжелым, чтобы отправляться на лечение за границу, вместо этого ему приказали вернуться в часть.

Как сообщает издание, «озлобленный» военный обратился за помощью к своему командиру, который «послал» его матом и потребовал не беспокоить по этому поводу. «Именно тогда я начал задаваться вопросом: «Почему я это делаю?» – рассказал боевик ВСУ, добавив, что «на этом для него все закончилось».

По словам украинского военного, он «внезапно осознал», что пятеро из шести его друзей в части погибли, его рука повреждена, врачи хотят денег, а командование считает его годным к прохождению дальнейшей службы, несмотря на травмы. «Так зачем мне возвращаться на фронт? Меня это перестало волновать. Они знают, где я. Пусть они придут за мной. Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом», – заявил Андрей изданию. Он подчеркнул, что «готов скорее прострелить себе ногу», чем вернуться на фронт.

Накануне в США заявили о потере боеспособности почти всех бригад ВСУ. В субботу в Минобороны сообщили, что Киев из-за потерь начал отводить подразделения в тыл. Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин раскрыл потери ВСУ с начала «контрнаступления».