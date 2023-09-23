Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Лавров: Москва убеждена, что армянский народ связывает свое будущее с Россией
Москва убеждена, что народ Армении связывает свою историю с Россией и другими дружественными странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он также добавил, что Москва убеждена в том, что армянский народ помнит общую с Россией историю, передает ТАСС.
Лавров добавил, что в Армении есть мощнейшее прозападное лобби, работающее на подрыв влияния России, в том числе и по линии многих западных фондов прослойка неправительственных организаций, которые продвигают интересы США и их союзников.
Министр подчеркнул, что российские миротворцы помогают контактам между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанскими официальными лицами.
Ранее Лавров заявил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.