Лавров: Москва убеждена, что армянский народ связывает свое будущее с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Он также добавил, что Москва убеждена в том, что армянский народ помнит общую с Россией историю, передает ТАСС.

Лавров добавил, что в Армении есть мощнейшее прозападное лобби, работающее на подрыв влияния России, в том числе и по линии многих западных фондов прослойка неправительственных организаций, которые продвигают интересы США и их союзников.

Министр подчеркнул, что российские миротворцы помогают контактам между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанскими официальными лицами.

Ранее Лавров заявил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.