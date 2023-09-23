  • Лавров назвал не соответствующим действительности заявление Гутерриша по Украине
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    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

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    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    58 комментариев
    23 сентября 2023, 20:32

    Эксперт из США предупредил Запад об опасности из-за помощи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Предоставление ВСУ разведданных для ударов по российским объектам можно рассматривать как акт агрессии против России, считает полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон, об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Предоставление данных, которые собирают самолеты НАТО, Уилкерсон назвал актом войны НАТО против России и ее союзников, сообщает «Радио Sputnik».

    Он также добавил, что у России в рамках СВО есть право рассматривать самолеты или любую другую технику НАТО в качестве законной цели.

    Напомним, российской армией руководят лучшие в мире офицеры, которые не оставят Вооруженным силам Украины никаких шансов на победу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    20 сентября 2023, 21:59
    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского

    AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского

    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США могут перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, а затем он будет отправлен в отставку после очередного пакета военной помощи, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    Он предположил, что Зеленский может убедить Конгресс в выделении дополнительных средств Украине, но это станет его последней «победой», передает РИА «Новости».

    «Зеленский может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется», – сказал эксперт.

    В статье отмечается, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России, несмотря на всю помощь стран НАТО в виде денег и вооружений. Сейчас контрнаступление Киева приводит только к росту потерь.

    Также Брайен указал на рост недовольства в США из-за продолжающегося конфликта на Украине.

    Коментарии (20)
    22 сентября 2023, 15:44
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша получила «отмашку из-за океана» о том, чтобы «сливать» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину?» – поинтересовался Лукашенко на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства. По словам Лукашенко, связано это с тем, что Варшава получила «отмашку из-за океана»: «Надо уже сливать этого Зеленского, надоел он».

    В Соединенных Штатах вскоре пройдут президентские выборы, напомнил Лукашенко, отметив, что в сторону Украины никто не будет смотреть. «А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», – приводит его слова БелТА.

    В Кремле ранее прогнозировали, что трения, возникшие между Варшавой и Киевом, а также Киевом и другими столицами Европы, будут нарастать.

    Коментарии (17)
    22 сентября 2023, 08:46
    Захарова уличила фон дер Ляйен в опасной лжи о Хиросиме

    Захарова: Глава ЕК фон дер Ляйен солгала о применении ядерного оружия в Хиросиме

    Захарова уличила фон дер Ляйен в опасной лжи о Хиросиме
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время церемонии вручения наград американского аналитического центра «Атлантический совет», который специализируется на генерировании русофобских идей, допустила «отвратительную и опасную» ложь о применении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале привела заявление фон дер Ляйен, которая «произнесла довольно примечательную речь» об одним из лауреатов этого года, японском премьер-министре Фумио Кисиде. Глава ЕК напомнила, что многие родственники политика погибли, «когда атомная бомба сравняла Хиросиму с землей».

    При этом она, как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, ни слова ни сказала про США и «вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население».

    «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы – непростительно», – привела Захарова слова фон дер Ляйен.

    Отвратительным и опасным, как подчеркнула представитель МИД России, является «то, как врет Урсула фон дер Ляйен».

    Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что на траурных мероприятиях, посвященных атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится указывать, что бомбардировки мирных японских городов устроили американцы.

    Коментарии (27)
    22 сентября 2023, 14:52
    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Зимнее наступление ВСУ нужно НАТО для испытаний техники в мороз

    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вашингтон силами Украины хочет опробовать собственные тактики ведения войны зимой. ВСУ не готово ко второй волне наступления – это обернется трагедией для личного состава. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой.

    «На сегодняшний день Украина не располагает ресурсами, необходимыми для начала еще одной волны контрнаступления. Тем не менее Зеленский, будучи подконтрольным западным странам, вынужден подчиняться США, которые хотят с помощью зимней атаки ВСУ проверить собственные наработки ведения конфликта в чрезвычайных условиях», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Для Вашингтона этот вопрос имеет принципиальную важность. Продвижение Украины в декабре или январе позволит опытным путем установить особенности поведения техники НАТО при низких температурах. Таким образом, Штаты в первую очередь рассматривают намечающуюся операцию в испытательном ключе», – считает собеседник.

    «На реальные успехи ВСУ никто не надеется. Наступление будет проводиться сразу по нескольким направлениям: Артемовск, Токмак, Мариуполь и Времевский участок. Могут попробовать пройти и по Каховскому водохранилищу. Когда здесь замерзнет грунт, проведение атаки станет довольно удобным», – отмечает эксперт.

    «Отмечу, что подобные действия понесут за собой колоссальные риски для личного состава ВСУ. Снег аннулирует возможность скрыться от глаз наших военных. Поэтому Украина, скорее всего, будет пытаться перенести основные действия в район городской застройки, где в качестве надежной защиты можно использовать здания», – подчеркивает собеседник.

    «При этом они попытаются успеть до заморозков, ведь в противном случае условия для атаки значительно ухудшатся. России стоит всерьез озаботиться планами ВСУ зимой снова пойти в наступление. Необходимо нарастить количество артиллерии, чаще наносить удары с помощью авиации. Нельзя забывать и про поражение тыловых объектов: склады и линии коммуникаций должны регулярно уничтожаться», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский встретился с президентом страны Джо Байденом и пообещал ему, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой. Об этом сообщает издание The New York Times. При этом глава Штатов подчеркнул, что они останутся с Украиной до тех пор, пока «тяжелая война с Россией» не завершится.

    Кроме того, Байден заявил, что уже на следующей неделе США начнут поставки танков Abrams. Он также выразил надежду, что обе партии выразят единый порыв в готовности продолжения поддержки ВСУ. «Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса», – уточнил Байден. В пакет поставок также вошли снаряды, артиллерия, противотанковые вооружения и вторая батарея ПВО Hawk.

    Во время посещения Вашингтона Зеленский также успел встретиться и с американскими сенаторами. Ссылаясь на слова представителя Нью-Йорка, демократа Чака Шумера, газета пишет, что глава Украины подчеркивал невозможность ВСУ противостоять ВС РФ без поддержки со стороны западных стран.

    В свою очередь Зеленский заявил, что наступление не должно останавливаться, поскольку Россия «потеряла людей и профессиональную армию». Он также подчеркнул, что «будет трудно», но у ВСУ уже есть «опыт прошлого года».

    При этом Зеленский сообщил, что планируется «деоккупация» Артемовска и двух других городов, название которых он отказался раскрыть. Тем не менее, по его словам, у военных уже есть «всеобъемлющие планы», способные привести украинскую армию к успеху.

    Ранее американские СМИ сообщали об опасениях Зеленского по поводу возможного ослабления поддержки Украины Вашингтоном.

    Коментарии (12)
    21 сентября 2023, 12:26
    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада

    Экс-посол ЛНР Мирошник: Запад потребовал уволить Эштон-Чирилло из ВСУ из-за угроз российским журналистам

    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Заявления Эштон-Чирилло стали опасны для имиджа западных стран. В связи с этим офису Зеленского пришлось снять ее с должности, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее официального представителя теробороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности.

    «Я не думаю, что украинские власти сами приняли решение об увольнении Эштон-Чирилло. Более вероятно, что на безумные заявления сержанта отреагировали западные страны. Вашингтон и Брюссель переживают за свою репутацию, поэтому им неудобно публично поддерживать страну, официальные представители которой призывают к расправам над журналистами», – сказал Родион Мирошник, экс-посол ЛНР, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Не исключаю, что офису Зеленского «под ковром» дали подзатыльник и приказали уволить провинившегося спикера. Теперь руководство Украины вынуждено придумывать самые фантастические оправдания словам представителя теробороны ВСУ», – отмечает он.

    «Напомню о судьбе омбудсмена Денисовой, которая распространяла тьму фейков о том, что якобы российские солдаты насилуют женщин. Ее заявления стали неприемлемы для Запада, после чего та была снята с должности. Все это звенья одной цепи. Но осталась еще первая леди Украины, которая пользуется своим положением и продолжает говорить бездоказательную чушь», – резюмировал Мирошник.

    Ранее официальный представитель Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло была отстранена от должности. Как утверждает пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранена на время расследования.

    Напомним, Эштон-Чирилло призывала выслеживать российских журналистов и расправляться с ними. «Мир увидит, как любимые кремлевские пропагандисты расплачиваются за свои преступления», – цитирует официального представителя СТО «Первый канал». Это заявление не осталось незамеченным в России. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что обратится по поводу этих слов в Следственный комитет и ФСБ.

    Позже Эштон-Чирилло сказала, что угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД России Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России. Но по новой версии, они «понесут наказание» только после конца конфликта. «Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры», – прокомментировала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    В начале августа спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло также заявляла, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего попыталась представить свои слова «шуткой».

    Напомним, в мае 2022 года депутаты Верховной рады сняли со своего поста омбудсмена Украины Людмилу Денисову. Тогда украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 16:35
    Гана потребовала от Запада репараций Африке за работорговлю

    Лидер Ганы Акуфо-Аддо потребовал от Запада выплатить Африке репарации за работорговлю

    Гана потребовала от Запада репараций Африке за работорговлю
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    США и страны Западной Европы должны выплатить Африке репарации за работорговлю, заявил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    По его словам, США и Европе пора признать, что огромное богатство, которым они пользуются, было получено из пота, слез, крови и ужасов трансатлантической работорговли и столетий колониальной эксплуатации, передает ТАСС.

    Также Акуфо-Аддо отметил, что репарации должны восстановить историческую справедливость, так как деньги никогда не смогут компенсировать ужасы, но докажут, что зло было совершено, а именно, что миллионы африканцев «были вырваны из объятий континента и отправлены на работу в Америку без компенсации за их труд».

    При этом лидер Ганы не назвал сумму, которую, по его мнению, должны выплатить страны Запада Африке.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель сообщили, что разрабатывают «новую стратегическую концепцию» по Африке.

    Коментарии (17)
    22 сентября 2023, 05:34
    Лавров призвал Гутерреша к процедуре арбитража против США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты продолжают нарушать обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН, отказывая российским и другим дипломатам в визах, следует начать запуск арбитража против США, заявил глава МИД России Сергей Лавров генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

    США нарушают обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, в такой ситуации необходим запуск арбитража против этой страны, заявил Лавров Гутеррешу, сообщается на сайте МИД.

    Также министр в беседе с генсеком подчеркнул необходимость соблюдения руководством ООН и всеми сотрудниками Организации принципов беспристрастности и равноудаленности.

    Лавров указал на недопустимость использования в статистических и других документах ООН «двойных стандартов» применительно к различным территориям.

    Напомним, в пятницу Лавров и Гутерреш в ходе встречи также обсудили украинский конфликт.

    Коментарии (8)
    22 сентября 2023, 10:48
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    @ JULIA NIKHINSON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где он встретился с американским лидером Джо Байденом, пообещал, что Киев не прекратит свое контрнаступление предстоящей зимой.

    «Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года», – приводит слова Зеленского The New York Times.

    В ходе общения с американскими СМИ в рамках своего визита в США Зеленский также заявил о намерении киевского режима захватить Бахмут (Артемовск) и еще два города. «Я не скажу вам, какие города, извините», – сказал украинский президент, заверив, что у ВСУ имеется «очень обширный план».

    Во время встречи в Капитолии с американскими сенаторами Зеленский, по данным NYT, заявил, что без помощи со стороны Запада Украина проиграет в этом конфликте.

    В ходе встречи с Зеленским Байден заявил, что других вариантов, кроме как продолжать оказание военной помощи киевскому режиму, не существует. Кроме того, президент США сообщил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

    Между тем, как писали американские СМИ, Зеленский подозревает, что приверженность президента США поддержке Киева ослабевает.

    Коментарии (35)
    21 сентября 2023, 15:21
    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными

    Херш заявил, что в разведке США считают ВСУ деморализованными

    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    В разведсообществе США считают, что войска Киева деморализованы, а ВСУ не смогут прорвать российские линии обороны, заявил американский журналист Сеймур Херш.

    По его словам, разведка США располагает отчетами с мест и данными технической разведки, которые указывают на то, что армия Украины сейчас деморализованная, передает РИА «Новости».

    ВСУ сдались в вопросе прорыва заминированных трехэтапных линий обороны ВС России, заявил Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.

    Также журналист указал на отказ Киева попытаться захватить Крым или четыре новых российских региона. Войска Украины больше не имеют шанса на победу, добавил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года.

    Коментарии (2)
    21 сентября 2023, 19:48
    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву

    Группа из 29 законодателей США выступила против выделения 24 млрд долларов на помощь Киеву

    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 29 американских законодателей выступила против удовлетворения запроса администрации США о выделении 24 млрд на помощь Киеву до предоставления отчета о потраченных уже предоставленных Украине средств.

    В послании Белому дому и президенту США Джо Байдену 23 конгрессмена и шесть сенаторов также интересуются, какие цели ставят перед собой США, финансируя Киев.

    В письме законодателей, которое опубликовал республиканец сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, говорится, что американцы должны знать, на что были потрачены их деньги. Также Вэнс задается вопросами – стали ли украинцы ближе к успеху, и что администрация Байдена считает победой Украины, а также какова стратегия и план президента по выходу из украинского кризиса, передает ТАСС.

    Законодатели заявили, что пока не будут получены ответы на поставленные ими вопросы, они будут выступать против дополнительных расходов на помощь Украине.

    Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США.

    До этого спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что США не готовы гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый этап финансирования, отметив, что на встрече с ним будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

    Ранее Белый дом признал рост критики в Конгрессе США расходов на помощь Украине. В августе сообщалось, что Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.

    Коментарии (4)
    23 сентября 2023, 10:39
    В Киеве признали, что танки Abrams «долго не проживут»

    Глава украинской военной разведки Буданов признал, что танки Abrams «долго не проживут»

    В Киеве признали, что танки Abrams «долго не проживут»
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные танки Abrams, которых ожидают в Киеве, долго на передовой не протянут, ситуацию в зоне боевых действий не изменят и дальнобойные ракеты ATACMS, заявил порталу War Zone руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, западные танки должны применяться в достаточно специфических операциях, так как их применение на передовой в боевых условиях ни к чему не приведут – они долго не проживут, передает РИА «Новости».

    При этом Буданов отметил, что ситуацию не спасут и ожидаемые в Киеве дальнобойные ракеты ATACMS. Для какого-то результата такого оружия нужно поставить «по меньшей мере сотни».

    Кроме того, глава украинской военной Буданов признал неоспоримые преимущества ВС России, подчеркнув, что борьба с российской авиацией с помощью систем ПВО весьма затратна и неэффективна.

    Ранее в Пентагоне заявили, что Украина получит танки Abrams в ближайшее время. До этого сообщалось об отказе Вашингтона передавать Украине ракеты ATACMS.

    Коментарии (2)
    21 сентября 2023, 21:57
    В Пентагоне сообщили о скорых поставках танков Abrams на Украину

    В Пентагоне сообщили о скорых поставках танков Abrams на Украину

    В Пентагоне сообщили о скорых поставках танков Abrams на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пентагон рассчитывает, что Украина получит танки Abrams в ближайшее время, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

    Он не стал называть точные даты поставок, ссылаясь на причины операционной безопасности, однако добавил, что США ожидают прибытия танков на Украину в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Также он отметил, что в очередной пакет военной помощи Киеву войдут средства ПВО и артиллерия.

    Ранее сообщалось об отказе Вашингтона передавать Украине ракеты ATACMS.

    Коментарии (14)
    21 сентября 2023, 21:37
    Вашингтон решил не поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

    В Белом доме заявили об отказе поставлять Украине ATACMS в настоящее время

    Вашингтон решил не поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS
    @ Zuma\ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву, но администрация главы продолжит рассматривать возможность их поставок в будущем, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан сообщил о выделении четвертого пакета военной помощи Украине, куда войдут средства противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    О новом пакете помощи Киеву будет объявлено сегодня, сказал помощник президента США, добавив, что в пакет также войдут боеприпасы и снаряжение.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится направить Киеву либо ракеты ATACMS, либо GMLRS.

    Коментарии (4)
    21 сентября 2023, 06:59
    В США задумались о признании новых границ Украины

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США должны пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенным Штатам следует пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Макгрегор признал, что «русские не представляют из себя злодеев», они просто пытаются защититься от экзистенциальной угрозы, которую, по их мнению, США могли бы создать, разместив свои ракеты на Украине. Экс-советник главы Пентагона призвал «успокоиться и понять ситуацию», чтобы завершить конфликт. При этом он выразил уверенность, что карта изменится. По его словам, произойдет обмен территорий, передает РИА «Новости».

    Макгрегор подчеркнул, что Вашингтон не имеет важных интересов в бывшей советской республике, так как это «не сверкающий город либеральной демократии на холме». «Конец дискуссии», – отметил полковник.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский на заседании СБ ООН вновь призвал вернуться к границам 1991 года. В апреле Зеленский также заявлял, что целостность Украины «должна быть восстановлена в границах 1991 года». Ранее в Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года.

    Коментарии (4)
    23 сентября 2023, 15:24
    Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»

    Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента Украины Владимира Зеленского в США оказался не таким продуктивным, как задумывался в связи с потерей Украиной интересных Вашингтону в качестве ресурсной базы регионов, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, встречи в США прошли не так хорошо, так как инвестиционные возможности Украины остались бесперспективными – самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила, и будет контролировать, передает радио Sputnik.

    Джонсон добавил, что США намеревались получить доступ к богатым природными ресурсами регионам на востоке Украины до того, как они были освобождены Россией.

    При этом он отметил, что российская спецоперация привела к тому, что в США постепенно начали терять интерес к Киеву.

    Экс-аналитик ЦРУ заметил, что по этой причине Зеленский остался недоволен встречами в ООН, так как не получил от союзников обещаний поставлять больше вооружения.

    Напомним, президент США Джо Байден на встрече с Зеленским заявил, что не существует альтернатив военной поддержке киевского режима. Он объявил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

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