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    Запад разочарован в украинском «контрнаступлении»
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Алексей Лосев – строитель империи

    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    10 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    3 комментария
    22 сентября 2023, 15:14

    Экс-разведчик США объяснил, почему у Украины нет шансов победить Россию

    Экс-разведчик Риттер: У Киева нет шансов победить Россию на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    Российской армией руководят лучшие в мире офицеры, которые не оставят Вооруженным силам Украины никаких шансов на победу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show, в частности, отметил, что генерал-полковник Романчук, командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении, «превосходит любого американского генерала», как и остальные русские генералы.

    Они, по словам Риттера, хорошо подготовлены. Также он отметил, что российские Вооруженные силы обладают «великолепным» оружием, а также «отличным руководством и мотивацией», передает РИА «Новости».

    «У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя», – подчеркнул бывший американский разведчик. Он отметил, что в ходе своего так называемого контрнаступления ВСУ не смогли прорвать даже первую линию обороны, а за ней, напомнил Риттер, следуют «вторая, третья и четвертая» линии.

    «Они (Киев – прим. ВЗГЛЯД) уже все потеряли. Для Украины все кончено», – заключил эксперт.

    Газета ВЗГЛЯД писала о разочаровании Запада в украинском контрнаступлении.

    22 сентября 2023, 13:28
    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

    Губернатор Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что осколок упал возле театра Луначарского. Он попросил местных жителей в случае обнаружения подобных осколков не подходить к ним и звонить по номеру «112». Также он призвал сохранять спокойствие и не публиковать фотографии и видео.

    Ранее в пятницу дежурные силы ПВО уничтожили у побережья полуострова Крым украинскую управляемую ракету и два БПЛА.

    Коментарии (110)
    22 сентября 2023, 09:53
    Пушилин сообщил о «горячей» обстановке в Артемовске

    Врио главы ДНР Пушилин: Обстановка на Артемовском направлении остается «горячей»

    Пушилин сообщил о «горячей» обстановке в Артемовске
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Обстановка на Артемовском направлении остается «горячей», пока непосредственно Артемовск ВСУ хаотично обстреливают, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он указал, что обстановка в Артемовске все еще «горячая», ведутся хаотичные обстрелы со стороны ВСУ.

    Касательно Краснолиманского направления Пушилин отметил, что ВСУ предпринимали разведку боем по направлению к населенным пунктам Торское, Невское, Терны, Новоегоровка и Серебрянское лесничество.

    Однако ВС России поразили украинских военных огнем артиллерии, тем самым частично отбросив их на исходные рубежи, в том числе с использованием армейской авиации.

    Ранее российский разведчик сообщил, что украинские войска не смогут подойти незаметно к Артемовску из-за рельефа местности, вероятность прямого наступления ВСУ на город достаточно мала.

    Коментарии (23)
    22 сентября 2023, 00:01
    Подполье сообщило об ударе по производящему танки для ВСУ заводе в Харькове

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар нанесли утром 21 сентября по складским помещениям предприятия, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Отмечается, что завод производит и ремонтирует танки для нужд украинской армии.

    Собеседник издания указал, что всего зафиксировано шесть взрывов, третий из них сопровождался большим облаком дыма с искрами.

    Лебедев подчеркнул, что харьковское подполье заранее сообщало о пополнении складов техникой на предприятии.

    Коментарии (23)
    22 сентября 2023, 03:00
    Зеленского в Нью-Йорке встретили оскорбительной надписью

    Зеленского в Нью-Йорке встретили оскорбительной надписью на фоне украинского флага

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинского президента Владимира Зеленского встретили в американском городе Нью-Йорк надписью «Слава Урине», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Авторы подписи перепутали буквы в националистическом приветствии «Слава Украине» на гигантском уличном экране, вместо этого там высветилась надпись «Glory to Urine» («Слава Урине»).

    Рядом с подписью на фоне украинского флага авторы «приветствия» повесили портрет самого Зеленского. Видеозапись с этим приветствием Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    «Видимо, что-то знают», – прокомментировала дипломат ролик.

    Напомним, украинского президента, приехавшего в США, также не допустили до выступления перед Конгрессом, спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что у законодателей не хватило на это времени.

    Коментарии (10)
    22 сентября 2023, 12:26
    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000

    Авиаэксперт Гусаров: Украина отказывается от поставок устаревших Mirage в надежде получить F-16

    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000
    @ Staff Sgt. Michael B. Keller/ U.S. Air Force/Wikimedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Французские истребители Mirage действительно морально устарели. На Украине опасаются, что при согласии их получить, офис Зеленского лишится возможности выторговать более современные самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Украине заявили, что ВСУ не нужны истребители Mirage 2000.

    «Mirage – это французский истребитель четвертого поколения, предназначенный для ведения воздушных боев. Украинцы видят, что схожие по характеристикам самолеты, которые уже стоят на вооружении ВСУ, проигрывают современным российским машинам, таким как Су-35. Поэтому офис Зеленского отказывается от поставок старой техники», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Самолеты F-16, которые так активно выпрашивает Украина, также относятся к четвертому поколению. Однако, согласно замыслу противника, они нужны для ударов по наземным целям в нашем тылу, так как эта техника может нести ракеты Storm Shadow и их аналоги», – подчеркнул эксперт.

    «Но чтобы использовать современные ракеты, на самолете должно быть установлено специальное оборудование, обеспечивающее сопряжение между оружием и носителем. Видимо, Mirage для этого не приспособлен, что делает его малополезным», – акцентирует собеседник.

    «Если украинцы взяли бы Mirage, то западные страны могли бы притормозить поставки более современных самолетов под предлогом наличия у ВСУ техники. И хотя истребители пятого поколения ВСУ, скорее всего, так и не поставят, украинцы считают, что могут получить самолеты лучше Mirage, например тот же F-16», – резюмировал Гусаров.

    Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО. По его словам, ВСУ «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000».

    Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он. Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель.

    Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов. Однако для этого нужно соблюдение трех критериев. Первый – полезность для украинской армии, в том числе с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы передача оружия не приводила к эскалации. В-третьих, эти поставки не должны ослабить обороноспособность Франции.

    Коментарии (6)
    21 сентября 2023, 20:12
    Зеленский предсказал разгром Украины в случае отсутствия помощи США
    Зеленский предсказал разгром Украины в случае отсутствия помощи США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Если Киев не получит новую помощь от Вашингтона, Украина потерпит поражение, заявил президент Украины Владимир Зеленский на состоявшейся в ходе визита в Вашингтон встрече с американскими сенаторами.

    Слова Зеленского передал лидер фракции большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк), передает ТАСС.

    Напомним, причиной отказа президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США назвали нехватку времени.

    В августе сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.


    Коментарии (14)
    21 сентября 2023, 17:32
    СМИ: На Залужного могут завести уголовное дело из-за потери юга Украины

    BBC: На Залужного могут завести уголовное дело из-за потери юга Украины

    СМИ: На Залужного могут завести уголовное дело из-за потери юга Украины
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главком ВС Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери территорий на юге Украины, сообщила украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

    Отмечается, что расследование продолжается уже полтора года. Залужный уже беседовал со следователями, передает ТАСС.

    Пока у главкома ВСУ нет процессуального статуса по делу, однако, по данным СМИ, в узких политических кругах это дело уже называют «делом Залужного». СБУ и Государственное бюро расследований не ответили на запрос издания касательно участия Залужного в следственных действиях.

    Обвинений по делу пока не предъявляли, однако СМИ пишут, что это может произойти уже в ближайшее время. Также идут допросы, в том числе представителей военного командования и гражданских властей.

    На допросы были вызваны командующий силами обороны Сергей Наев, экс-командующий группировкой войск «Юг» Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, руководитель украинской администрации Херсонской области до июля 2022 года Геннадий Лагута, которого впоследствии нашли мертвым в Киеве.

    Источник издания в офисе президента Украины заявил, что украинские военные «должны были взрывать мосты и принимать остальные меры согласно уставу», без команды главы государства.

    Ранее западные СМИ писали о разногласиях на Украине по вопросу продолжения контрнаступления.

    Коментарии (16)
    22 сентября 2023, 05:34
    Лавров призвал Гутерреша к процедуре арбитража против США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты продолжают нарушать обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН, отказывая российским и другим дипломатам в визах, следует начать запуск арбитража против США, заявил глава МИД России Сергей Лавров генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

    США нарушают обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, в такой ситуации необходим запуск арбитража против этой страны, заявил Лавров Гутеррешу, сообщается на сайте МИД.

    Также министр в беседе с генсеком подчеркнул необходимость соблюдения руководством ООН и всеми сотрудниками Организации принципов беспристрастности и равноудаленности.

    Лавров указал на недопустимость использования в статистических и других документах ООН «двойных стандартов» применительно к различным территориям.

    Напомним, в пятницу Лавров и Гутерреш в ходе встречи также обсудили украинский конфликт.

    Коментарии (7)
    22 сентября 2023, 03:40
    Офицер рассказал, как спецслужбы Украины вербуют российских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские спецслужбы пробуют вербовать офицеров ВС России с помощью различных мессенджеров, рассказал один из офицеров, с которым связались вербовщики с Украины.

    Представители спецслужб Украины написали собеседнику РИА «Новости» в мессенджере WhatsApp, один из них представился от имени его друга.

    Вербовщик пояснил, что готов помочь «в определенных вопросах», в ходе диалога офицер понял, что его хотят подтолкнуть на военное преступление. Об этом было доложено вышестоящему командованию, оно уже доложило российским спецслужбам.

    Дальше переписка проходила под контролем спецслужб России. Украинские спецслужбы предлагали за деньги предоставлять данные, координаты расположения техники, войск, личного состава, командных и наблюдательных пунктов.

    За предоставление координат техники соседних подразделений вербовщики предлагали одну сумму, но при подтверждении уничтожения этой техники они предлагали доплату. Подразделение, где служит сам офицер, обещали не обстреливать.

    Также собеседнику предложили выезд в другие страны «под защиту международных наблюдателей» вместе с семьей.

    В дальнейшей переписке вербовщик представился как представитель ООН, который занимается военнопленными и проводит их переброску из России в другие страны. Он также заявил, что является российским гражданином.

    Контакт с вербовщиками уже прекращен, они пытались оказать психологическое давление, переходя на угрозы или на дружеские просьбы.

    Коментарии (9)
    22 сентября 2023, 10:48
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    @ JULIA NIKHINSON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где он встретился с американским лидером Джо Байденом, пообещал, что Киев не прекратит свое контрнаступление предстоящей зимой.

    «Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года», – приводит слова Зеленского The New York Times.

    В ходе общения с американскими СМИ в рамках своего визита в США Зеленский также заявил о намерении киевского режима захватить Бахмут (Артемовск) и еще два города. «Я не скажу вам, какие города, извините», – сказал украинский президент, заверив, что у ВСУ имеется «очень обширный план».

    Во время встречи в Капитолии с американскими сенаторами Зеленский, по данным NYT, заявил, что без помощи со стороны Запада Украина проиграет в этом конфликте.

    В ходе встречи с Зеленским Байден заявил, что других вариантов, кроме как продолжать оказание военной помощи киевскому режиму, не существует. Кроме того, президент США сообщил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

    Между тем, как писали американские СМИ, Зеленский подозревает, что приверженность президента США поддержке Киева ослабевает.

    Коментарии (35)
    21 сентября 2023, 19:48
    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву

    Группа из 29 законодателей США выступила против выделения 24 млрд долларов на помощь Киеву

    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 29 американских законодателей выступила против удовлетворения запроса администрации США о выделении 24 млрд на помощь Киеву до предоставления отчета о потраченных уже предоставленных Украине средств.

    В послании Белому дому и президенту США Джо Байдену 23 конгрессмена и шесть сенаторов также интересуются, какие цели ставят перед собой США, финансируя Киев.

    В письме законодателей, которое опубликовал республиканец сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, говорится, что американцы должны знать, на что были потрачены их деньги. Также Вэнс задается вопросами – стали ли украинцы ближе к успеху, и что администрация Байдена считает победой Украины, а также какова стратегия и план президента по выходу из украинского кризиса, передает ТАСС.

    Законодатели заявили, что пока не будут получены ответы на поставленные ими вопросы, они будут выступать против дополнительных расходов на помощь Украине.

    Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США.

    До этого спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что США не готовы гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый этап финансирования, отметив, что на встрече с ним будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

    Ранее Белый дом признал рост критики в Конгрессе США расходов на помощь Украине. В августе сообщалось, что Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.

    Коментарии (4)
    22 сентября 2023, 14:58
    В результате ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе погиб один военный
    В результате ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе погиб один военный
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате ракетного удара, который вооруженные силы Украины нанесли по штабу Черноморского флота России в Севастополе, по имеющейся информации, погиб один военнослужащий, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что при отражении ракетной атаки средствами ПВО было сбито пять ракет.

    Отмечается, что повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

    Как сообщал ранее в пятницу губернатор Михаил Развожаев, гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не пострадала. Среди мирных жителей пострадавших, по его данным, нет.

    Коментарии (49)
    22 сентября 2023, 06:39
    Средства ПВО предотвратили атаку беспилотников на Крым и Кубань

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в ночь на пятницу попытался совершить террористическую атаку с помощью беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Черным морем у юго-восточного берега Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство уточнило, что украинская сторона атаковала беспилотниками самолетного типа.

    До этого российские средства ПВО уничтожили над Черным морем и Крымом 19 украинских беспилотников, еще по одному было уничтожено над Курской, Белгородской и Орловской областями.

    Коментарии (0)
    22 сентября 2023, 00:51
    Байден утвердил новый пакет помощи Украине с ПВО и артиллерией
    Байден утвердил новый пакет помощи Украине с ПВО и артиллерией
    @ CPL A. GALAN JR./ United States Marine/Wikimedia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утвержден новый пакет военной помощи киевскому режиму, в него решили включить ПВО, снаряды и артиллерию, заявил президент США Джозеф Байден.

    В пакет войдут снаряды, артиллерия и противотанковое вооружение, вторая батарея ПВО Hawk, сказал Байден, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что аналогичные системе Hawk комплексы планируется поставлять каждый месяц в течение зимы.

    Также в пакет включат пусковые установки и системы перехвата.

    Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пакет оценивается в 325 млн долларов, сообщает ТАСС.

    Ранее Al Jazeera сообщала, что киевский режим вскоре должен получить новый пакет военной помощи от США на 325 млн долларов. По этой информации, в него должны войти управляемые авиационные ракеты класса «воздух – воздух» AIM-9 Sidewinder.

    Коментарии (12)
    22 сентября 2023, 08:29
    В Европе заявили о «серьезном ударе» Польши по Украине

    Le Figaro: Польша нанесла удар по Украине прекращением поставок оружия

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение правительства Польши отказаться от дальнейших поставок вооружений Украине стало серьезным ударом по Киеву, который ослабил международную позицию Владимира Зеленского, пишут французские СМИ.

    Заявления польских президента и премьера Анджея Дуды и Матеуша Моравецкого, как пишет французская газета Le Figaro, вынесли на всеобщее обозрение противоречия между Украиной и одним из ее главных союзников. В публикации говорится, что действия польского руководства «создали видимость прекращения безоговорочной поддержи Киева западными странами». По мнению авторов статьи, это грозит перерасти в ослабление потоков помощи Украине со стороны других европейских государств, передает ТАСС.

    Кроме того, от прекращения военной поддержки Украины может пострадать имидж самой Польши, считают во Франции.

    Издание предположило, что одной из причин жесткой риторики руководства Польши в адрес Украины может быть подготовка правящей партии «Право и справедливость» к парламентским выборам 15 октября. Действующие власти республики хотят продемонстрировать поддержку польских фермеров и способность защищать их интересы, поясняет французская газета.

    Ранее на этой неделе Моравецкий заявил, что Польша больше не поставляет Украине никакого оружия, поскольку занимается перевооружением своих ВС самым современным оружием.

    Решение польских властей вызвало резкую критику, в частности, со стороны политиков в Германии.

    Коментарии (3)
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