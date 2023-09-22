Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.3 комментария
Экс-разведчик США объяснил, почему у Украины нет шансов победить Россию
Экс-разведчик Риттер: У Киева нет шансов победить Россию на поле боя
Российской армией руководят лучшие в мире офицеры, которые не оставят Вооруженным силам Украины никаких шансов на победу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show, в частности, отметил, что генерал-полковник Романчук, командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении, «превосходит любого американского генерала», как и остальные русские генералы.
Они, по словам Риттера, хорошо подготовлены. Также он отметил, что российские Вооруженные силы обладают «великолепным» оружием, а также «отличным руководством и мотивацией», передает РИА «Новости».
«У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя», – подчеркнул бывший американский разведчик. Он отметил, что в ходе своего так называемого контрнаступления ВСУ не смогли прорвать даже первую линию обороны, а за ней, напомнил Риттер, следуют «вторая, третья и четвертая» линии.
«Они (Киев – прим. ВЗГЛЯД) уже все потеряли. Для Украины все кончено», – заключил эксперт.
Газета ВЗГЛЯД писала о разочаровании Запада в украинском контрнаступлении.