Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
СК возбудил дело за попытку угнать теплоход «Персей»
СК России возбудил уголовное дело за попытку угнать теплоход «Персей»
Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, которые пытался угнать теплоход «Персей» в Вологде, сообщили в ведомстве.
Угнать судно не получилось, так как через 100 метров теплоход остановился, а мужчина попытался скрыться вплавь, передает РИА «Новости».
Мужчину обвиняют в угоне водного транспорта. Отмечается, что в момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.