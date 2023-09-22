Блинкен: Силовое вмешательство Баку в Карабахе противоречит мирному урегулированию

Tекст: Алексей Дегтярев

Использование силы неприемлемо, оно противоречит усилиям, прилагаемым США, и усилиям, которые прилагают обе стороны для поиска справедливого и достойного мирного решения в регионе, сказал Блинкен, передает ТАСС.

Он добавил, мирное решение в интересах Азербайджана и Армении, и США вместе с Евросоюзом поддерживает эту работу. Действия же Баку на этой неделе противоречат этим усилиям.

В начале недели Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. У поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.