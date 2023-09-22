Глава Росатома оценил темпы строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр и генеральный директор ЗАО АЭС «Пакш-2» Гергей Якли посетили строительную площадку АЭС «Пакш-2».

На строительной площадке завершено сооружение бетонного завода и продолжается строительство цеха арматурных изделий, проводится выемка грунта до отметки «минус 5 метров» под котлован энергоблока №6, аналогичная работа на блоке №5 уже завершена. Далее должны начаться работы по укреплению грунта на территории будущих блоков для продолжения подготовки котлована к заливке первого бетона, следует из сообщения на сайте «Атоммедиа».

По словам Лихачева, основной этап сооружения АЭС «Пакш-2» начался в прошлом месяце. Строительство идет высокими темпами. Ожидается, что заливка первого бетона в основание станции состоится к концу следующего – началу 2025 года.

На предприятиях госкорпорации «Росатом» начинается производство оборудования длительного цикла изготовления в соответствии с полученными от венгерского регулятора лицензиями, в проекте в разных сферах задействовано более 140 венгерских компаний.

«АЭС «Пакш-2» является первым российским проектом на территории ЕС. Получение строительной лицензии подтвердило соответствие проекта венгерским и европейским нормам безопасности. Европа сегодня сталкивается с серьезными проблемами энергоснабжения. Все большее число стран понимает, что развитие атомной энергетики и поддержание партнерских отношений являются залогом надежного энергоснабжения», – подчеркнул глава Росатома.

Проект АЭС «Пакш-2» реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года и трех базовых контрактов о сооружении новой станции.