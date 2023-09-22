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    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Алексей Лосев – строитель империи

    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    28 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    5 комментариев
    22 сентября 2023, 20:45

    Глава Росатома оценил темпы строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии

    Глава Росатома Алексей Лихачев посетил строительную площадку АЭС «Пакш-2» в Венгрии и заявил о планах заливки первого бетона к 2025 году.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр и генеральный директор ЗАО АЭС «Пакш-2» Гергей Якли посетили строительную площадку АЭС «Пакш-2».

    На строительной площадке завершено сооружение бетонного завода и продолжается строительство цеха арматурных изделий, проводится выемка грунта до отметки «минус 5 метров» под котлован энергоблока №6, аналогичная работа на блоке №5 уже завершена. Далее должны начаться работы по укреплению грунта на территории будущих блоков для продолжения подготовки котлована к заливке первого бетона, следует из сообщения на сайте «Атоммедиа».

    По словам Лихачева, основной этап сооружения АЭС «Пакш-2» начался в прошлом месяце. Строительство идет высокими темпами. Ожидается, что заливка первого бетона в основание станции состоится к концу следующего – началу 2025 года.

    На предприятиях госкорпорации «Росатом» начинается производство оборудования длительного цикла изготовления в соответствии с полученными от венгерского регулятора лицензиями, в проекте в разных сферах задействовано более 140 венгерских компаний.

    «АЭС «Пакш-2» является первым российским проектом на территории ЕС. Получение строительной лицензии подтвердило соответствие проекта венгерским и европейским нормам безопасности. Европа сегодня сталкивается с серьезными проблемами энергоснабжения. Все большее число стран понимает, что развитие атомной энергетики и поддержание партнерских отношений являются залогом надежного энергоснабжения», – подчеркнул глава Росатома. 

    Проект АЭС «Пакш-2» реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года и трех базовых контрактов о сооружении новой станции.

    22 сентября 2023, 00:44
    Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей из бюджета Грефом
    Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей из бюджета Грефом
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе визита в Великий Новгород и встречи с главой Сбербанка Германом Грефом пошутил над главой банка, попросившим 1 млрд рублей в год на поддержку учебного проекта в IT-отрасли.

    Греф рассказал президенту, что работа по открытию таких школ ведется с 16 регионами, также есть 28 заявок от регионов на открытие, сообщает ТАСС.

    При этом Греф подчеркнул, что проект «очень бюджетный», а все оборудование «производится Сбером». Мониторы Philips на столах в учебном заведении – это остатки со складов, сервера же и новые мониторы собственные, что позволило сильно уменьшить смету.

    После презентации глава Сбербанка обратился к Путину, но замялся. «Если бы по результатам вашей поездки вы дали поручение поддержать…», – сказал он. Греф оговорился, что согласовал просьбу с администрацией президента и обсудил с помощником главы государства Максимом Орешкиным.

    «Нам нужна помощь от Федерации на кампусы, на строительство», – через некоторый момент попросил он.

    «Хорошо. Сколько?» – спросил Путин.

    Глава Новгородской области Андрей Никитин включился в диалог, он отметил, что из местного бюджета на проект потратили 300 млн рублей, еще столько же вложил Сбер.

    «На все школы, которые сегодня есть в стране, в течение трех лет, если бы там 3-4 млрд рублей было выделено, было бы достаточно. Одна школа – это несколько сот миллионов как правило», – сказал глава банка.

    «Если вы выделите миллиард в год, будет здорово», – добавил Греф.

    «Хорошо, вытащил прямо клещами», – улыбнулся Путин.

    Глава государства отметил, что Грефу «стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард».

    «Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», – сказал Путин.

    Греф сказал, что Сбербанк вложил в проект «огромные деньги».

    «Я знаю. Но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Хорошо, Герман Оскарович», – ответил ему президент.

    Проект «Школа 21» дает возможность бесплатно получить образование в сфере IT, ее кампусы есть в Москве, Новосибирске, Казани и Сургуте.

    Ранее глава государства в шутку называл вице-премьера Андрея Белоусова сотрудником советского Госплана.

    Коментарии (54)
    22 сентября 2023, 13:28
    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

    Губернатор Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что осколок упал возле театра Луначарского. Он попросил местных жителей в случае обнаружения подобных осколков не подходить к ним и звонить по номеру «112». Также он призвал сохранять спокойствие и не публиковать фотографии и видео.

    Ранее в пятницу дежурные силы ПВО уничтожили у побережья полуострова Крым украинскую управляемую ракету и два БПЛА.

    Коментарии (119)
    21 сентября 2023, 22:19
    Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России
    Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение по ограничению экспорта российского топлива за рубеж вводится бессрочно, заявил первый замминистра энергетики России Павел Сорокин.

    Мера введена бессрочно, руководство страны рассчитывает, что рынок «почувствует эффект» достаточно быстро, в дальнейшем это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов введенных мер, сказал замминистра.

    Ролик с его выступлением опубликован в Telegram-канале ведомства.

    Само решение принято, чтобы приостановить серый экспорт и наполнить внутренний рынок топливом.

    На ваш взгляд
    Насколько заметно для вас выросли цены на топливо для автомобиля?






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    19 комментариев


    Аграрии в период посевной и в период уборки урожая, по словам замминистра, являются одними из крупнейших потребителей дизтоплива, эта мера позволит полностью удовлетворить потребности агропрома.

    Ограничение на экспорт топлива должно снизить цены на этот товар в стране «очень быстро», поскольку большие объемы закупались недобросовестными участниками рынка, но сейчас у них такой возможности нет.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, насколько решение правительства об ограничении экспорта топлива повлияет на внутренний рынок России.

    Коментарии (53)
    22 сентября 2023, 09:53
    Пушилин сообщил о «горячей» обстановке в Артемовске

    Врио главы ДНР Пушилин: Обстановка на Артемовском направлении остается «горячей»

    Пушилин сообщил о «горячей» обстановке в Артемовске
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Обстановка на Артемовском направлении остается «горячей», пока непосредственно Артемовск ВСУ хаотично обстреливают, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он указал, что обстановка в Артемовске все еще «горячая», ведутся хаотичные обстрелы со стороны ВСУ.

    Касательно Краснолиманского направления Пушилин отметил, что ВСУ предпринимали разведку боем по направлению к населенным пунктам Торское, Невское, Терны, Новоегоровка и Серебрянское лесничество.

    Однако ВС России поразили украинских военных огнем артиллерии, тем самым частично отбросив их на исходные рубежи, в том числе с использованием армейской авиации.

    Ранее российский разведчик сообщил, что украинские войска не смогут подойти незаметно к Артемовску из-за рельефа местности, вероятность прямого наступления ВСУ на город достаточно мала.

    Коментарии (23)
    22 сентября 2023, 09:22
    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, в настоящее время для новых жителей в Армении подготовлено 40 тыс. мест. Он сообщил, что данный вопрос будет стоять на повестке, если ситуация не улучшится.

    Также Пашинян заявил, что против Армении ведется «информационная гибридная война», передает ТАСС.

    Накануне Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах.

    Коментарии (32)
    22 сентября 2023, 00:01
    Подполье сообщило об ударе по производящему танки для ВСУ заводе в Харькове

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар нанесли утром 21 сентября по складским помещениям предприятия, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Отмечается, что завод производит и ремонтирует танки для нужд украинской армии.

    Собеседник издания указал, что всего зафиксировано шесть взрывов, третий из них сопровождался большим облаком дыма с искрами.

    Лебедев подчеркнул, что харьковское подполье заранее сообщало о пополнении складов техникой на предприятии.

    Коментарии (25)
    22 сентября 2023, 08:46
    Захарова уличила фон дер Ляйен в опасной лжи о Хиросиме

    Захарова: Глава ЕК фон дер Ляйен солгала о применении ядерного оружия в Хиросиме

    Захарова уличила фон дер Ляйен в опасной лжи о Хиросиме
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время церемонии вручения наград американского аналитического центра «Атлантический совет», который специализируется на генерировании русофобских идей, допустила «отвратительную и опасную» ложь о применении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале привела заявление фон дер Ляйен, которая «произнесла довольно примечательную речь» об одним из лауреатов этого года, японском премьер-министре Фумио Кисиде. Глава ЕК напомнила, что многие родственники политика погибли, «когда атомная бомба сравняла Хиросиму с землей».

    При этом она, как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, ни слова ни сказала про США и «вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население».

    «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы – непростительно», – привела Захарова слова фон дер Ляйен.

    Отвратительным и опасным, как подчеркнула представитель МИД России, является «то, как врет Урсула фон дер Ляйен».

    Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что на траурных мероприятиях, посвященных атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится указывать, что бомбардировки мирных японских городов устроили американцы.

    Коментарии (27)
    22 сентября 2023, 15:44
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша получила «отмашку из-за океана» о том, чтобы «сливать» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину?» – поинтересовался Лукашенко на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства. По словам Лукашенко, связано это с тем, что Варшава получила «отмашку из-за океана»: «Надо уже сливать этого Зеленского, надоел он».

    В Соединенных Штатах вскоре пройдут президентские выборы, напомнил Лукашенко, отметив, что в сторону Украины никто не будет смотреть. «А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», – приводит его слова БелТА.

    В Кремле ранее прогнозировали, что трения, возникшие между Варшавой и Киевом, а также Киевом и другими столицами Европы, будут нарастать.

    Коментарии (15)
    21 сентября 2023, 21:17
    Эрдоган назвал Россию «не обычной страной»

    Эрдоган назвал ошибкой негативное отношение к России

    Эрдоган назвал Россию «не обычной страной»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неправильным негативное отношение к России и ее лидеру со стороны ряда стран Запада.

    Эрдоган заявил, что Россия – «не обычная страна», поэтому ошибочно относиться к ней негативно и игнорировать ее в вопросе зерновой сделки, передает ТАСС со ссылкой на государственное агентство Anadolu Ajansi.

    «И лидеры, и премьер-министры негативно относятся к Путину. Конечно, у нас нет такого же отношения, мы его не отражаем», – сказал турецкий лидер. Эрдоган отметил, что Россия занимает лидирующие места по площади и положению в мире.

    В начале сентября в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Коментарии (18)
    21 сентября 2023, 21:48
    Отец российского военного уехал на фронт после ранения сына
    Отец российского военного уехал на фронт после ранения сына
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отец российского военнослужащего принял решение отправиться на фронт, узнав он ранении сына.

    Как рассказал боец с позывным «Морячок», служащий по контракту на донецком направлении, после Мариуполя он получил пулевое ранение в шею и отправился в госпиталь, передает РИА «Новости». От матери военнослужащий узнал, что отец, узнав о ранении, подписал контракт и отправился на фронт.

    «Он приехал в часть (после того, как узнал о ранении), подписал контракт и отправился сюда. Он бывший военный, воевал, но очень давно, еще когда Вторая чеченская была», – рассказал боец.

    После выписки из госпиталя военнослужащий вернулся на фронт и теперь служит в зоне СВО вместе с отцом. «Он в группе разведки, а я сейчас обучаюсь на СОБа (старший офицер батареи)», – рассказал «Морячок».

    На заседании президиума Госсовета в четверг президент России Владимир Путин назвал бойцов СВО героями и поручил сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя востребованными в гражданской жизни.

    Коментарии (9)
    22 сентября 2023, 14:52
    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Зимнее наступление ВСУ нужно НАТО для испытаний техники в мороз

    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вашингтон силами Украины хочет опробовать собственные тактики ведения войны зимой. ВСУ не готово ко второй волне наступления – это обернется трагедией для личного состава. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой.

    «На сегодняшний день Украина не располагает ресурсами, необходимыми для начала еще одной волны контрнаступления. Тем не менее Зеленский, будучи подконтрольным западным странам, вынужден подчиняться США, которые хотят с помощью зимней атаки ВСУ проверить собственные наработки ведения конфликта в чрезвычайных условиях», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Для Вашингтона этот вопрос имеет принципиальную важность. Продвижение Украины в декабре или январе позволит опытным путем установить особенности поведения техники НАТО при низких температурах. Таким образом, Штаты в первую очередь рассматривают намечающуюся операцию в испытательном ключе», – считает собеседник.

    «На реальные успехи ВСУ никто не надеется. Наступление будет проводиться сразу по нескольким направлениям: Артемовск, Токмак, Мариуполь и Времевский участок. Могут попробовать пройти и по Каховскому водохранилищу. Когда здесь замерзнет грунт, проведение атаки станет довольно удобным», – отмечает эксперт.

    «Отмечу, что подобные действия понесут за собой колоссальные риски для личного состава ВСУ. Снег аннулирует возможность скрыться от глаз наших военных. Поэтому Украина, скорее всего, будет пытаться перенести основные действия в район городской застройки, где в качестве надежной защиты можно использовать здания», – подчеркивает собеседник.

    «При этом они попытаются успеть до заморозков, ведь в противном случае условия для атаки значительно ухудшатся. России стоит всерьез озаботиться планами ВСУ зимой снова пойти в наступление. Необходимо нарастить количество артиллерии, чаще наносить удары с помощью авиации. Нельзя забывать и про поражение тыловых объектов: склады и линии коммуникаций должны регулярно уничтожаться», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский встретился с президентом страны Джо Байденом и пообещал ему, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой. Об этом сообщает издание The New York Times. При этом глава Штатов подчеркнул, что они останутся с Украиной до тех пор, пока «тяжелая война с Россией» не завершится.

    Кроме того, Байден заявил, что уже на следующей неделе США начнут поставки танков Abrams. Он также выразил надежду, что обе партии выразят единый порыв в готовности продолжения поддержки ВСУ. «Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса», – уточнил Байден. В пакет поставок также вошли снаряды, артиллерия, противотанковые вооружения и вторая батарея ПВО Hawk.

    Во время посещения Вашингтона Зеленский также успел встретиться и с американскими сенаторами. Ссылаясь на слова представителя Нью-Йорка, демократа Чака Шумера, газета пишет, что глава Украины подчеркивал невозможность ВСУ противостоять ВС РФ без поддержки со стороны западных стран.

    В свою очередь Зеленский заявил, что наступление не должно останавливаться, поскольку Россия «потеряла людей и профессиональную армию». Он также подчеркнул, что «будет трудно», но у ВСУ уже есть «опыт прошлого года».

    При этом Зеленский сообщил, что планируется «деоккупация» Артемовска и двух других городов, название которых он отказался раскрыть. Тем не менее, по его словам, у военных уже есть «всеобъемлющие планы», способные привести украинскую армию к успеху.

    Ранее американские СМИ сообщали об опасениях Зеленского по поводу возможного ослабления поддержки Украины Вашингтоном.

    Коментарии (12)
    22 сентября 2023, 03:00
    Зеленского в Нью-Йорке встретили оскорбительной надписью

    Зеленского в Нью-Йорке встретили оскорбительной надписью на фоне украинского флага

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинского президента Владимира Зеленского встретили в американском городе Нью-Йорк надписью «Слава Урине», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Авторы подписи перепутали буквы в националистическом приветствии «Слава Украине» на гигантском уличном экране, вместо этого там высветилась надпись «Glory to Urine» («Слава Урине»).

    Рядом с подписью на фоне украинского флага авторы «приветствия» повесили портрет самого Зеленского. Видеозапись с этим приветствием Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    «Видимо, что-то знают», – прокомментировала дипломат ролик.

    Напомним, украинского президента, приехавшего в США, также не допустили до выступления перед Конгрессом, спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что у законодателей не хватило на это времени.

    Коментарии (10)
    22 сентября 2023, 12:26
    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000

    Авиаэксперт Гусаров: Украина отказывается от поставок устаревших Mirage в надежде получить F-16

    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000
    @ Staff Sgt. Michael B. Keller/ U.S. Air Force/Wikimedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Французские истребители Mirage действительно морально устарели. На Украине опасаются, что при согласии их получить, офис Зеленского лишится возможности выторговать более современные самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Украине заявили, что ВСУ не нужны истребители Mirage 2000.

    «Mirage – это французский истребитель четвертого поколения, предназначенный для ведения воздушных боев. Украинцы видят, что схожие по характеристикам самолеты, которые уже стоят на вооружении ВСУ, проигрывают современным российским машинам, таким как Су-35. Поэтому офис Зеленского отказывается от поставок старой техники», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Самолеты F-16, которые так активно выпрашивает Украина, также относятся к четвертому поколению. Однако, согласно замыслу противника, они нужны для ударов по наземным целям в нашем тылу, так как эта техника может нести ракеты Storm Shadow и их аналоги», – подчеркнул эксперт.

    «Но чтобы использовать современные ракеты, на самолете должно быть установлено специальное оборудование, обеспечивающее сопряжение между оружием и носителем. Видимо, Mirage для этого не приспособлен, что делает его малополезным», – акцентирует собеседник.

    «Если украинцы взяли бы Mirage, то западные страны могли бы притормозить поставки более современных самолетов под предлогом наличия у ВСУ техники. И хотя истребители пятого поколения ВСУ, скорее всего, так и не поставят, украинцы считают, что могут получить самолеты лучше Mirage, например тот же F-16», – резюмировал Гусаров.

    Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО. По его словам, ВСУ «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000».

    Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он. Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель.

    Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов. Однако для этого нужно соблюдение трех критериев. Первый – полезность для украинской армии, в том числе с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы передача оружия не приводила к эскалации. В-третьих, эти поставки не должны ослабить обороноспособность Франции.

    Коментарии (6)
    22 сентября 2023, 05:34
    Лавров призвал Гутерреша к процедуре арбитража против США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты продолжают нарушать обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН, отказывая российским и другим дипломатам в визах, следует начать запуск арбитража против США, заявил глава МИД России Сергей Лавров генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

    США нарушают обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, в такой ситуации необходим запуск арбитража против этой страны, заявил Лавров Гутеррешу, сообщается на сайте МИД.

    Также министр в беседе с генсеком подчеркнул необходимость соблюдения руководством ООН и всеми сотрудниками Организации принципов беспристрастности и равноудаленности.

    Лавров указал на недопустимость использования в статистических и других документах ООН «двойных стандартов» применительно к различным территориям.

    Напомним, в пятницу Лавров и Гутерреш в ходе встречи также обсудили украинский конфликт.

    Коментарии (7)
    22 сентября 2023, 03:40
    Офицер рассказал, как спецслужбы Украины вербуют российских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские спецслужбы пробуют вербовать офицеров ВС России с помощью различных мессенджеров, рассказал один из офицеров, с которым связались вербовщики с Украины.

    Представители спецслужб Украины написали собеседнику РИА «Новости» в мессенджере WhatsApp, один из них представился от имени его друга.

    Вербовщик пояснил, что готов помочь «в определенных вопросах», в ходе диалога офицер понял, что его хотят подтолкнуть на военное преступление. Об этом было доложено вышестоящему командованию, оно уже доложило российским спецслужбам.

    Дальше переписка проходила под контролем спецслужб России. Украинские спецслужбы предлагали за деньги предоставлять данные, координаты расположения техники, войск, личного состава, командных и наблюдательных пунктов.

    За предоставление координат техники соседних подразделений вербовщики предлагали одну сумму, но при подтверждении уничтожения этой техники они предлагали доплату. Подразделение, где служит сам офицер, обещали не обстреливать.

    Также собеседнику предложили выезд в другие страны «под защиту международных наблюдателей» вместе с семьей.

    В дальнейшей переписке вербовщик представился как представитель ООН, который занимается военнопленными и проводит их переброску из России в другие страны. Он также заявил, что является российским гражданином.

    Контакт с вербовщиками уже прекращен, они пытались оказать психологическое давление, переходя на угрозы или на дружеские просьбы.

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    Серых экспортеров бензина отрезали от зарубежных рынков

    Цены на автомобильное топливо в России могли вырасти из-за деятельности «серых экспортеров» – нефтепродукты в последнее время стало выгоднее продавать на зарубежных рынках. В результате топливо скупалось на российских биржах и отравлялось на экспорт. Чтобы исправить положение, правительство ввело запрет на вывоз нефтепродуктов за границу. Насколько это решение изменит ситуацию? Подробности

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    Россия заплатила кровью за мир в Карабахе

    В Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Москва и Баку уже проводят совместное расследование случившегося, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину свои извинения. Сообщается, что уже задержаны первые подозреваемые в расстреле россиян. За что отдали жизни российские миротворцы и какие последствия повлечет их гибель? Подробности

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    Как Сталин заставил Черчилля снабжать СССР

    21 сентября 1942 года в Архангельск пришел арктический конвой PQ-18, следующий после своего предшественника, знаменитого и трагически погибшего PQ-17. Между тем после гибели PQ-17 Черчилль долго не хотел возобновлять отправку конвоев в СССР. Известно, что его переубедил Сталин – но кто подготовил для Сталина нужные тезисы для спора с британским премьером по столь ключевому вопросу? Подробности

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    Запад разочарован в украинском «контрнаступлении»

    «Предполагалось, что украинские силы с легкостью смогут преодолеть российскую оборону, но этого не случилось». Западные СМИ, политики и военные эксперты подводят итоги украинского контрнаступления, и уже можно сказать, что их общая тональность – разочарование. Лучше всего это выразили высказывания Илона Маска и Дональда Трампа. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Карабах и Армения: что теперь будет?

      Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

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