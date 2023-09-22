Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.9 комментариев
Глава Росатома оценил темпы строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии
Глава Росатома Алексей Лихачев посетил строительную площадку АЭС «Пакш-2» в Венгрии и заявил о планах заливки первого бетона к 2025 году.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр и генеральный директор ЗАО АЭС «Пакш-2» Гергей Якли посетили строительную площадку АЭС «Пакш-2».
На строительной площадке завершено сооружение бетонного завода и продолжается строительство цеха арматурных изделий, проводится выемка грунта до отметки «минус 5 метров» под котлован энергоблока №6, аналогичная работа на блоке №5 уже завершена. Далее должны начаться работы по укреплению грунта на территории будущих блоков для продолжения подготовки котлована к заливке первого бетона, следует из сообщения на сайте «Атоммедиа».
По словам Лихачева, основной этап сооружения АЭС «Пакш-2» начался в прошлом месяце. Строительство идет высокими темпами. Ожидается, что заливка первого бетона в основание станции состоится к концу следующего – началу 2025 года.
На предприятиях госкорпорации «Росатом» начинается производство оборудования длительного цикла изготовления в соответствии с полученными от венгерского регулятора лицензиями, в проекте в разных сферах задействовано более 140 венгерских компаний.
«АЭС «Пакш-2» является первым российским проектом на территории ЕС. Получение строительной лицензии подтвердило соответствие проекта венгерским и европейским нормам безопасности. Европа сегодня сталкивается с серьезными проблемами энергоснабжения. Все большее число стран понимает, что развитие атомной энергетики и поддержание партнерских отношений являются залогом надежного энергоснабжения», – подчеркнул глава Росатома.
Проект АЭС «Пакш-2» реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года и трех базовых контрактов о сооружении новой станции.