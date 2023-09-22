Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.3 комментария
Глава Минэкономразвития назвал рост ВВП России в 2023 году
Глава Минэкономразвития Решетников: Экономика России вырастет в 2023 году на 2,8%
Министерство экономического развития ожидает рост ВВП в 2023 году на 2,8%. По итогам семи месяцев текущего года, по оценке Минэкономразвития, динамика составила 2,1% год к году, сообщил глава ведомства Максим Решетников.
В 2024 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,3% г/г. «Считаем, что текущий бюджетный и кредитный импульс в любом случае перейдет и на следующий год», – сказал министр. В пятницу Решетников представил на заседании правительства прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников представил на заседании правительства в пятницу, 22 июля, прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Основные параметры прогноза существенно улучшены по сравнению с апрельскими сценарными условиями.
Ключевым драйвером роста, по его словам, останутся инвестиции. По итогам первого полугодия 2023 года их рост инвестиций составил 7,6%, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Что важно – во 2-м квартале активизировались инвестиции за счет собственных средств компаний. В целом по итогам года ожидаем рост инвестиций на 6%», – сообщил глава Минэкономразвития.
На период 2024–2026 годов министерство прогнозирует рост инвестиций в основной капитал в среднем на уровне до 3% в год. При сохранении высокого уровня бюджетных инвестиций будет расти вклад частного капитала предприятий. «Для этого требуется обеспечить стабильность условий для инвесторов, распределение рисков, в том числе снижение процентных рисков, поощрение инвестиций в технологически сложные и рискованные проекты», – подчеркнул Решетников.
Рост инвестиционной активности позволит в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос, который будет обеспечен, прежде всего, за счет роста реальных денежных доходов населения. В их основе – трудовые и предпринимательские доходы, а также реализация мер социальной поддержки.
В своем прогнозе Минэкономразвития закладывает некоторый рост инфляции в этом году и ее замедление до 4,5% к концу 2024 года. Ожидается, что с 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4,0%. «Важно, что на уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты. Поэтому уровень инфляции, заложенный в прогнозе, используется для бюджетных проектировок», – добавил министр.