Глава Минэкономразвития назвал рост ВВП России в 2023 году

Глава Минэкономразвития Решетников: Экономика России вырастет в 2023 году на 2,8%

Tекст: Елизавета Шишкова

В 2024 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,3% г/г. «Считаем, что текущий бюджетный и кредитный импульс в любом случае перейдет и на следующий год», – сказал министр. В пятницу Решетников представил на заседании правительства прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников представил на заседании правительства в пятницу, 22 июля, прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Основные параметры прогноза существенно улучшены по сравнению с апрельскими сценарными условиями.

Ключевым драйвером роста, по его словам, останутся инвестиции. По итогам первого полугодия 2023 года их рост инвестиций составил 7,6%, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Что важно – во 2-м квартале активизировались инвестиции за счет собственных средств компаний. В целом по итогам года ожидаем рост инвестиций на 6%», – сообщил глава Минэкономразвития.

На период 2024–2026 годов министерство прогнозирует рост инвестиций в основной капитал в среднем на уровне до 3% в год. При сохранении высокого уровня бюджетных инвестиций будет расти вклад частного капитала предприятий. «Для этого требуется обеспечить стабильность условий для инвесторов, распределение рисков, в том числе снижение процентных рисков, поощрение инвестиций в технологически сложные и рискованные проекты», – подчеркнул Решетников.

Рост инвестиционной активности позволит в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос, который будет обеспечен, прежде всего, за счет роста реальных денежных доходов населения. В их основе – трудовые и предпринимательские доходы, а также реализация мер социальной поддержки.

В своем прогнозе Минэкономразвития закладывает некоторый рост инфляции в этом году и ее замедление до 4,5% к концу 2024 года. Ожидается, что с 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4,0%. «Важно, что на уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты. Поэтому уровень инфляции, заложенный в прогнозе, используется для бюджетных проектировок», – добавил министр.