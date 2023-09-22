Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?2 комментария
Посла Южной Кореи вызывали в МИД России
МИД: Слова президента Юн Сок Еля на ГА ООН вредят отношениям Москвы и Сеула
Заявления президента Республики Корея (РК) Юн Сок Еля, прозвучавшие в адрес России на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, наносят ущерб отношениям Москвы и Сеула, об этом замглавы МИД Андрей Руденко заявил послу Южной Кореи в России Ли До Хуну.
В сообщении на сайте МИД говорится, что 21 сентября Руденко принял южнокорейского посла, с которым обсуждались недружественные высказывания президента Республики Корея в адрес России.
Российская сторона выразила сожаления тем, что Сеул «предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций».
Москва подчеркнула, что позиция Сеула создает неблагоприятную атмосферу для развития сотрудничества двух стран и вызывает разочарование.
Южнокорейский посол, как отмечается в дипломатическом ведомстве, обещал незамедлительно доложить в Сеул позицию российской стороны.
Напомним, 19 сентября посла России в Южной Корее Андрея Кулика вызвали в МИД страны из-за состоявшегося ранее визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморье.
Газета ВЗГЛЯД писала об этом жесте южнокорейской стороны.