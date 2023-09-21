Южная Корея поступила с Россией наивно

Tекст: Дмитрий Бавырин

Обычно вызов посла в МИД принимающей страны сопряжен со скандалом, но в Сеуле разыгралась история почти трогательная. Замглавы МИД Южной Кореи Чан Хо Чжин призвал российского посланника Андрея Кулика отказаться от военного сотрудничества с Северной Кореей. Тот вежливо пообещал передать эти соображения своему руководству.

Вряд ли это что-то изменит, конечно, но вежливость – основа дипломатии.

Жест корейцев кажется трогательным, поскольку наивен. В том, чтобы опасаться успехов военно-технического развития северного соседа – КНДР, в их случае нет ничего наивного. Не будем подтверждать догму Сеула, будто Северная Корея смертельно угрожает Южной, но страхи южан легко понять.

Одна война между ними уже была. Началась она, справедливости ради, именно с подачи Севера. И с тех пор (то есть уже более 75 лет) оба куска некогда единой Кореи готовились к новой войне, продолжая это делать до сих пор не столько из-за «задней мысли», сколько в силу инерции.

Иначе говоря, страх Сеула перед армией Северной Кореи имеет «природный» характер. При этом принято считать, что развитие этой армии (четвертой по численности в мире, кстати) так или иначе сдерживают санкции, введенные против КНДР технологически развитыми странами.

Другой вопрос, а какие, собственно, основания у Сеула думать, будто визит в Россию лидера КНДР и переговоры о сотрудничестве двух стран означают передачу в Пхеньян российских военных технологий? Посол Кулик, кстати говоря, назвал все это спекуляциями.

У корейцев, конечно, своя атмосфера, но международные новости у них тоже есть – и в СМИ, и в докладах, которые поступают в правительство. Логика в них может содержаться, например, такая.

Против Российской армии работает оборонный комплекс Североатлантического альянса, накачивающий Украину оружием. Как показало так называемое весенне-летнее контрнаступление ВСУ, это не приводит власти в Киеве даже к значимым тактическим успехам, не говоря уже о стратегических. И все же НАТО – большая организация, в которой состоят несколько боеспособных армий. У этих армий есть арсеналы, а у государств, их обслуживающих, промышленный и научный потенциал.

Пока ВС РФ и российский оборонный комплекс с этим вызовом справляются. Но иногда лучше перебдеть, чем недобдеть, поэтому Москва может быть заинтересована в ряде «товарных позиций» промышленного комплекса КНДР, например, в артиллерийских снарядах определенного калибра.

О том, почему гипотетический военный союз между РФ и КНДР пугает Киев и Запад, газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее: причин тому много. У Сеула свои причины бояться. Поставки северокорейского оружия в Россию его волнуют вряд ли – хоть вымышленные, хоть настоящие. Волнует, что именно получит Ким взамен.

Пхеньян определенно интересуют оружейные, беспилотные, ракетные и атомные технологии вдобавок к собственным. Если он правда их получит, это сделает положение Южной Кореи еще более уязвимым.

Как бы ни сложилось, расчет точно будет вестись не в долларах США, не в российских рублях и не в северокорейских вонах. Сделка наверняка подразумевается бартерная.

И теперь Южная Корея просит, чтобы РФ не передала в КНДР ничего, что стало бы для нее по настоящему опасным, наивно полагая, будто при заключении гипотетической сделки с Пхеньяном Москва возьмет в расчет мнение Сеула. Но так не будет.

Россия будет учитывать, прежде всего, свои национальные интересы и фактические потребности. Она будет учитывать свои международные обязательства. Она будет учитывать, например, мнение Пекина. А вот мнение Сеула – нет.

Присоединившись к санкциям против РФ лишь по причине просьбы из Вашингтона и войдя через это в число недружественных России государств, Южная Корея потеряла и моральное право, и политическую возможность что-либо просить у Москвы. Проявив вассальное по отношению к США поведение, лишилась свободы маневра.

Такова часть платы Сеула за отсутствие у нее реального суверенитета и национально-ориентированной политики. Как бы ни сложился в дальнейшем конфликт России с Западом, против своих интересов мы идти не станем. Против интересов Южной Кореи – легко и свободно.

Кстати, на экономическую войну с РФ (на форменную то есть глупость) подписались всего три азиатских государства: помимо Южной Кореи, это Япония и Сингапур. Все остальные страны требования американцев проигнорировали – и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке.

Да, так можно было. Но официальный Сеул не осилил, хотя попытаться мог. Несмотря на американский фактор, который для политики Южной Кореи всегда был определяющим, между нашими странами складывались хорошие и продуктивные отношения, вплоть до взаимной отмены виз, что есть свидетельство высокого уровня доверия.

На смену этому пришла туманная неопределенность, насколько наш бизнес с Северной Кореей опасен для сосуществования Южной. Правильный ответ: как повезет.

Со стороны Азии могут возразить тем образом, что они не поставляли оружие в ВСУ, в отличие от европейских союзников США. Ну так и Россия не собирается поставлять в КНДР именно оружие – это не интересно ни ей, ни КНДР. А вот в блокаде российского рынка по ряду технологических позиций Южная Корея участвует, так что претендовать на «любезность» в виде российского технологического эмбарго в отношении своего врага не может.

То, что у ВСУ нет корейского или японского оружия, это не про дипломатию азиатских стран, это про узость того тупика, в который загнала их политика. Сеулу и Токио самим нужнее – в контексте и северокорейского, и китайского факторов. Они лишены возможности на «зеркальный ответ».

Наоборот, вопрос теперь будет поставлен об увеличении оружейных поставок из США в Азию – мимо носа ВСУ. Что Россию тоже вполне устраивает.

А если что-то не устраивает Сеул, то это его проблемы.

