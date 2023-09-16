Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.0 комментариев
В Британии Путина и Ким Чен Ына назвали самыми опасными людьми планеты
Daily Express: Путин и Ким Чен Ын представляют самую большую угрозу планете
Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын являются самыми опасными людьми на планете, заявил зарубежный аналитик Олли Корф для Daily Express.
Олли Корф заявил, что такой вывод можно сделать по количеству военнослужащих и вооружения России и КНДР в целом, передает Ura.ru.
Так, согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), в России – 1 млн 190 тыс. действующих военнослужащих, а в КНДР – 950 тыс. солдат. У России больше, чем у Северной Кореи самолетов, а также полевой артиллерии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не создает угроз никому в мире.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.