В Британии Путина и Ким Чен Ына назвали самыми опасными людьми планеты

Daily Express: Путин и Ким Чен Ын представляют самую большую угрозу планете

Tекст: Вера Басилая

Олли Корф заявил, что такой вывод можно сделать по количеству военнослужащих и вооружения России и КНДР в целом, передает Ura.ru.

Так, согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), в России – 1 млн 190 тыс. действующих военнослужащих, а в КНДР – 950 тыс. солдат. У России больше, чем у Северной Кореи самолетов, а также полевой артиллерии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не создает угроз никому в мире.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.