НОМ: Общественные штабы не прекращают работу в преддверии выборов президента

Tекст: Александра Юдина

На сайте НОМ указано, что на Ямале контроль за выборами проводили порядка 500 человек, более 200 из них рассказывали о ходе голосования на своих страницах в соцсетях.

Как отметил председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин, эти показатели стали рекордными для региона.

«Подготовку к выборам мы начали задолго до старта избирательной кампании. По качеству подготовки Ямал вошел в тройку регионов-лидеров. При проведении выборов не зафиксировано ни одного серьезного нарушения и горячая линия штаба «была совсем не горячей» – обращений было немного, а жалоб – не поступало вовсе», – сказал он.

Выборы в Карачаево-Черкесской Республике прошли в атмосфере национального колорита и праздника – на участках звучала фольклорная музыка, избиратели голосовали в национальных костюмах, а после самой процедуры проводились народные гуляния.

Как рассказали члены Центра видеонаблюдения, который работал все три дня голосования, он был оснащен видеостеной, которая позволяла отслеживать процесс голосования в режиме реального времени.

«Отмечу большую активность избирателей, позитивную обстановку на участках, отсутствие каких-либо грубых нарушений. Волонтеры с большим энтузиазмом и ответственностью подошли к этому процессу. Это говорит о том, что молодежь в регионе неравнодушна к выборному процессу, для них важны такие ценности, как патриотизм и гражданский долг», – заметила председатель Общественной палаты КЧР Елена Ляшова.

В Саратовской области итоги выборов-2023 подвел Экспертный клуб общественного штаба. Мониторинг избирательных кампаний проводили преподаватели ведущих вузов региона, представители общественных организаций и СМИ.

«В дни голосования члены штаба консультировали общественных наблюдателей по юридическим вопросам, давали правовую оценку всем сигналам, в муниципальные образования выезжали мобильные группы. Только три жалобы нашли свое подтверждение, но при этом нарушений избирательного законодательства, влияющих на волеизъявление граждан, не установлено», – подчеркнул руководитель общественного штаба, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.

В Чувашии электронное голосование на выборах применили более 96,45% или 2 714 избирателей. Явка на ДЭГ в регионе, в сравнении с другими субъектами, стала одной из самых высоких.

Как отметила руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами и президент Адвокатской палаты республики Елена Кузьмина, в круглосуточном режиме все дни выборов за работой технологии наблюдали IT-специалисты.

«При дистанционном голосовании наблюдатели не могут видеть, кто голосовал и за кого. Первый опыт ДЭГ и наблюдение за ним можно считать удачным. Предполагаю, что будем его использовать и на следующих выборах», – сказала она.

Также председатель правления Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики» Владимир Лидерман напомнил, что защищенность е-голосования обеспечивается с помощью распределенного доступа к информации, технологии блокчейн и использования нескольких электронных ключей.

В Ульяновской области общественные наблюдатели, прошедшие подготовку по программе ОП РФ и НОМ, находились на всех 935 избирательных участках. Обучение и набор порядка двух тысяч человек общественный штаб проводил совместно с Ассоциацией юристов России, общественными палатами муниципальных образований, а также авторитетными НКО.

Как рассказала руководитель общественного штаба Светлана Ильина, итогом стало то, что все сигналы о возможных проблемах получили необходимую реакцию.

«Мы свою работу не прекращаем, так как у нас, буквально, меньше чем полгода осталось до федеральных выборов. И там, конечно, мы должны обеспечить общественное наблюдение на самом высоком уровне», – заключила она.