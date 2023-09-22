Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.0 комментариев
Деятельность Российского оскаровского комитета временно приостановили
Продюсер Попов сообщил о временном приостановлении деятельности Российского оскаровского комитета
Работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», приостановлена, сообщил продюсер Федор Попов.
По его словам, он состоял в комиссии по выдвижению на «Оскар» в то время, когда она работала, после чего ее ряды сильно поредели, а деятельность остановилась, передает ТАСС.
При этом Попов добавил, что «выдвижение на премию американской киноакадемии в сложившихся обстоятельствах гонения на российскую культуру и спорт выглядело бы предельно неуместно.
В прошлом году народный артист России режиссер Алексей Учитель заявил о выходе из состава Российского оскаровского комитета.