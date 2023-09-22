«Красные береты» в Армении задержали одного из лидеров оппозиции

Полиция Армении задержала одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна

Tекст: Ольга Никитина

Задержание произошло после того, как политик с единомышленниками участвовал в перекрытии улицы в центре Еревана, передает ТАСС.

Между тем, как сообщила депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян, протестующие в Ереване, которые выступают с требованием об отставке Никола Пашиняна с поста премьер-министра страны, заблокировали ключевой транспортный узел – проспект Мясникяна, связывающий центр столицы с окраинными районами и межгосударственной дорогой, ведущей в Грузию. В соцсетях депутат сообщила, что в городе образовались заторы. Кроме того, митингующие заблокировали и другие улицы.

Накануне лидер блока «Мать-Армения» Андраник Теванян призывал с раннего утра пятницы перекрыть улицы столицы. Протестующие намерены собраться у зданий кабинета министров Армении, чтобы сорвать намеченное заседание, в котором, как ожидается, должен принять участие Пашинян.

В настоящее время здание правительства оцеплено плотным кордоном полиции.

Ранее Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване.