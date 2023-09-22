Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.0 комментариев
«Красные береты» в Армении задержали одного из лидеров оппозиции
Полиция Армении задержала одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна
Специальные силы полиции «Красные береты» ранним утром пятницы задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна.
Задержание произошло после того, как политик с единомышленниками участвовал в перекрытии улицы в центре Еревана, передает ТАСС.
Между тем, как сообщила депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян, протестующие в Ереване, которые выступают с требованием об отставке Никола Пашиняна с поста премьер-министра страны, заблокировали ключевой транспортный узел – проспект Мясникяна, связывающий центр столицы с окраинными районами и межгосударственной дорогой, ведущей в Грузию. В соцсетях депутат сообщила, что в городе образовались заторы. Кроме того, митингующие заблокировали и другие улицы.
Накануне лидер блока «Мать-Армения» Андраник Теванян призывал с раннего утра пятницы перекрыть улицы столицы. Протестующие намерены собраться у зданий кабинета министров Армении, чтобы сорвать намеченное заседание, в котором, как ожидается, должен принять участие Пашинян.
В настоящее время здание правительства оцеплено плотным кордоном полиции.
Ранее Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване.