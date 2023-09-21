В МИД раскритиковали провокационный характер учений НАТО

МИД обвинил НАТО в проведении учений все более провокационного и агрессивного характера

Tекст: Александра Юдина

Так, в ведомстве отметили, что запланированные на весну 2024 года учения НАТО Steadfast Defender охватят территорию сразу нескольких европейских стран, будут задействованы более 40 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

В МИД указали, что НАТО, как и раньше, будут перебрасывать американские соединения и технику в Европу, а после прорабатывать соответствующую логистику.

В ведомстве подчеркнули, что Североатлантический альянс беспрерывно в течение нескольких десятилетий наращивает масштабы своих учений, а учения носят все более провокационный и агрессивный характер.

По данным МИД, численность задействованного личного состава и количество военной техники с каждым годом увеличиваются, «планомерно отрабатываются действия по смыслу пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне».

Как заметили в МИД, альянс по крайне мере придерживался идеи о «некоем воображаемом противнике на Востоке», однако теперь никто в НАТО не скрывает, что отрабатываются тактики отражения угрозы со стороны России.

Отмечается, что Москва на регулярной основе предлагает НАТО разные инициативы по деэскалации, а также призывает отказаться от провокационных шагов, не получая при этом ответа.

«Натовцы, на словах заявляя, что не ищут конфронтации с нашей страной, на деле продолжают «демонстрацию силы» буквально у нашего порога», – резюмировали в МИД.

Ранее глава натовского военного комитета Роб Бауэр заявил, что альянс планирует в следующем году провести крупнейшие в своей истории учения после холодной войны.

