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    Почему Армения безвольно сдала Карабах
    Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского
    В ЦБ рассказали о действиях по предотвращению трехзначного курса доллара
    Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине
    В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Пашиняна о Карабахе
    Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    Названо условие перехода на четырехдневную рабочую неделю
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Карабахе меняют геополитический расклад на Южном Кавказе

    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    40 комментариев
    21 сентября 2023, 08:25

    Российская компания создала аналог дрона-камикадзе «Герань»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Италмас», который является аналогом дрона-камикадзе «Герань», рассказали разработчики из отечественной компании Zala Aero.

    Репортаж вышел на канале «Россия 1». Как сообщили создатели беспилотника, новый дрон имеет схожую с «Геранью» форму, также оснащен двигателем внутреннего сгорания, при этом топливо заливается в крылья, передает URA.RU.

    БПЛА «Италмас» от аналогичных аппаратов отличается тем, что не перевозит оружие, а сам является, им а возможность вести огонь напрямую с дрона делает его еще более эффективным.

    Ранее телеканал «Россия 1» рассказал о следующем поколении «Ланцетов» – «Изделии 53».

    20 сентября 2023, 18:37
    Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
    Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автомобиль с миротворцами из России обстреляли у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе, находившиеся там российские военнослужащие погибли, сообщило Минобороны России.

    Российских военных обстреляли, когда они возвращались с наблюдательного поста миротворческого контингента у Джанятага, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    В результате обстрела из стрелкового оружия они погибли, уточнили там. На месте уже работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

    19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

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    20 сентября 2023, 11:18
    Взрыв произошел на торговом судне в Черном море

    Agerpres: Взрыв произошел на торговом судне в Черном море, причины устанавливаются

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел на судне, которое находилось в Черном море близ дунайского рукава Сулина, экипаж покинул его, сообщило агентство Agerpres.

    Глава районной администрации порта Тулча Дан Иким сообщил, что все 12 членов экипажа судна под флагом Того были доставлены в порт Сулина и в данный момент проходят медобследование, передает ТАСС.

    Иким добавил, что причины взрыва пока не известны, ведется следствие, в ходе которого будет установлено, произошел ли он из-за мины.

    Ранее New York Times сообщила, что портовая инфраструктура на Дунае, которую Киев пытается использовать после приостановки зерновой сделки, устарела, а предназначенные для более крупных портов танкеры слишком массивны: могут застрять или получить повреждения, заблокировав движение по речной артерии.

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    20 сентября 2023, 22:41
    Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине

    Премьер Польши Моравецкий: Варшава больше не поставляет Киеву оружия по причине перевооружения самым современным оружием

    Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Польша больше не поставляет Украине никакого оружия по причине перевооружения своих вооруженных сил самым современным оружием, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

    Отвечая в интервью телеканалу Polsat на вопрос о том, продолжит ли Польша военную поддержку Киева, Моравецкий заявил, что Польша уже не передает Украине никакого вооружения. По его словам, Польша сама вооружается самым современным оружием, передает ТАСС.

    В среду посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за высказываний украинского лидера Владимира Зеленского на форуме Генассамблеи ООН. Ранее польские СМИ сообщили об отмене встречи президентов Польши и Украины на полях ГА ООН.

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    20 сентября 2023, 16:07
    Бразильцев разозлил поступок Зеленского на Генассамблее ООН
    Бразильцев разозлил поступок Зеленского на Генассамблее ООН
    @ Mary Altaffer/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике со стороны читателей издания Metropoles за поведение на Генассамблее ООН, поскольку не стал аплодировать президенту Бразилии Луле да Силве после его выступления на сессии.

    «Мировые лидеры похлопали Луле после выступления, а Зеленский нет, ведь он марионетка», – приводит слова одного из комментаторов РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент Бразилии, говоря о конфликте на Украине, заявил, что тот «обнажает коллективную неспособность» стран-участниц добиться победы целей и принципов Устава ООН. Также Лула да Силва обратился к теме переговоров и осудил санкции против России.

    Ранее сообщалось, что Киев попросил о встрече президента с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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    20 сентября 2023, 21:59
    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского

    AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского

    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США могут перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, а затем он будет отправлен в отставку после очередного пакета военной помощи, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    Он предположил, что Зеленский может убедить Конгресс в выделении дополнительных средств Украине, но это станет его последней «победой», передает РИА «Новости».

    «Зеленский может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется», – сказал эксперт.

    В статье отмечается, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России, несмотря на всю помощь стран НАТО в виде денег и вооружений. Сейчас контрнаступление Киева приводит только к росту потерь.

    Также Брайен указал на рост недовольства в США из-за продолжающегося конфликта на Украине.

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    20 сентября 2023, 11:40
    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против Сил быстрого реагирования Судана, могли стоять украинские спецслужбы, показало расследование CNN.

    Украинский военный источник в разговоре с CNN охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атаками Украина, он заявил, что «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».

    Операция включала в себя серию нападений на военизированную группировку «Силы быстрой поддержки» (RSF), которая, как предполагается, получает помощь от группы «Вагнер».

    При этом CNN не смог однозначно подтвердить причастность Украины к серии ударов. Однако полученные телеканалом видеоматериалы выявили отличительные черты атак дронов в украинском стиле. Два коммерчески доступных дрона, широко используемые ВСУ, были задействованы как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден текст на украинском языке.

    Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана и более широкого африканского региона.

    «Тайные удары Украины в Судане ознаменовали бы драматическое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы», – заключает CNN.

    В августе появились кадры с мощным взрывом в столице Судана Хартуме, ЧП произошло в районе президентского дворца. СМИ сообщили об ударах по силам быстрого реагирования страны.

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    20 сентября 2023, 22:21
    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев

    Минобороны Азербайджана выразило России глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Азербайджана выражает глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и просит проявить терпение в связи с тем, что идет расследование, говорится в заявлении ведомства республики.

    Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просит проявить терпение, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (36)
    20 сентября 2023, 17:23
    СМИ: Азербайджан потребовал выдать руководителей Карабаха
    СМИ: Азербайджан потребовал выдать руководителей Карабаха
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Азербайджан передал властям Нагорного Карабаха список людей, которые должны быть переданы Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению, пишет армянская газета Hraparak.

    В числе людей, передачи которых потребовал Азербайджан, бывшие руководители непризнанной республики, а также государственные и военные деятели, пишет газета Hraparak, передает РБК.

    Также стало известно о готовности плана реинтеграции армянского населения Карабаха. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев на брифинге для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку. «Наш план по социально-экономической реинтеграции готов. Он подготовлен соответствующими ведомствами», – сообщил Гаджиев, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что «Азербайджан получил гарантии того, что незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахе будут разоружены, военная техника будет передана Баку».

    Кроме того, Гаджиев опроверг информацию о массовых жертвах в ходе операции вооруженных сил Азербайджана в Карабахе. «Утверждения армянской стороны о якобы массовых жертвах в результате антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахском регионе Азербайджана не соответствуют действительности» – сказал он. Гаджиев подчеркнул, что были предприняты все меры для минимизации жертв среди мирного населения.

    Напомним, во вторник Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве российских миротворцев в среду была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий. Президент России Владимир Путин выразил надежду на перевод ситуации в Нагорном Карабахе в мирное русло.

    Коментарии (40)
    20 сентября 2023, 21:32
    В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Пашиняна о Карабахе

    Путин и Пашинян обсудили работу российских миротворцев в Карабахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили дальнейшую работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

    На сайте Кремля говорится, что миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков.

    «Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», – говорится в сообщении.

    В среду российские миротворцы продолжали спасать мирных жителей Карабаха. Всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

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    20 сентября 2023, 14:48
    В Германии прокомментировали отказ Киева от переданных танков Leopard

    Минобороны Германии прокомментировало отказ Киева от переданных танков Leopard

    В Германии прокомментировали отказ Киева от переданных танков Leopard
    @ Thomas Imo/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обещанные Украине танки Leopard 1A5 находятся в момент передачи в боеспособном виде, заявили в министерстве обороны ФРГ.

    Танки обслуживаются и ремонтируются до пересечения границы и находятся в момент передачи в боеспособном виде, сказала официальный представитель Минобороны Германии Кристина Рутси, комментируя отказ Киева принимать часть танков Leopard 1A5 из-за их технического состояния, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что украинская сторона отказалась от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5, заявив о том, что они нуждаются в ремонте.

    Коментарии (6)
    21 сентября 2023, 00:07
    Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности

    Официального представителя СТО ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам

    Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло отстранен от должности и против него начато расследование, сообщила пресс-служба СТО ВСУ.

    Как утверждает пресс-служба Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в соцсети X (бывшая сойсеть Twitter), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранен на время расследования.

    В прошлый четверг глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратится в Следственный комитет и ФСБ из-за слов спикера ВСУ о расправе над «кремлевскими пропагандистами». После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить слова спикера ВСУ на предмет угроз журналистам из России.

    В начале августа спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявила, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего попыталась представить свои слова «шуткой». Писатель, журналист, публицист Игорь Мальцев рассказывал про расчеловечивание русских на Западе, а писатель и историк Андрей Полонский разбирал нацистские высказывания Майкла-Сары Эштон-Чирилло, почти дословно перекликающиеся с мнением Геббельса.

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    20 сентября 2023, 16:55
    Политолог: Пашинян обнулил 30 лет борьбы Армении за Карабах

    Политолог Мартынов: Пашинян продал территорию Нагорного Карабаха под влиянием Запада

    Политолог: Пашинян обнулил 30 лет борьбы Армении за Карабах
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В потере Арменией Карабаха виноват только Никол Пашинян, который под давлением стран Запада признал эту непризнанную республику территорией Азербайджана, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Он добавил, что российские миротворцы на территории Карабаха по трехстороннему соглашению имели статус наблюдателей и не имели права применять силу.

    «Армения в Праге признала юрисдикцию Азербайджана над территорией Карабаха, обнулив 30 лет борьбы. Фактически это сделало конфликт внутренним для Баку и развязало ему руки. Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением, и вина за то, что сейчас происходит, лежит на нем», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

    «На решение Пашиняна в Праге повлияли западные страны. Они пообещали ему гарантии и финансовую поддержку, а армянский премьер принял эту выгодную с его точки зрения сделку. Теперь, во время обострения Карабахского кризиса, ему стоило бы обратиться за выполнением обязательств к тем, кто давал ему эти обещания», – полагает собеседник.

    «Сегодняшняя ситуация направлена на то, чтобы вытеснить Москву из Закавказья. И особое внимание заинтересованные стороны уделяют российскому миротворческому контингенту. Наши представители были введены туда по трехстороннему мандату, согласно которому их функционал ограничивается наблюдением, то есть они не должны применять силу», – подчеркивает он.

    «Это обстоятельство сейчас используется против России. Одни говорят о том, что наш миротворческий корпус должен вмешаться в ситуацию в Карабахе. С другой стороны, если мы так поступим, то нас обвинят в нарушении мандата. В любом случае наши недруги будут требовать вывода наших войск по первой или второй причине», – акцентирует эксперт.

    «Отдельно следует сказать о том, почему не задействована наша военная база в Гюмри. С точки зрения международного права и обязательств ОДКБ, российские войска должны защищать территорию Армении в случае угрозы. Карабах таковой не является. Соответственно, мы не можем вторгнуться на территорию соседнего государства», – пояснил собеседник.

    «Самое страшное, что конфликт угрожает судьбам жителей Нагорного Карабаха. Он грозит им смертью или исходом из родных мест. Поэтому Россия заинтересована в прекращении огня и мирном решении конфликта, чтобы не допустить больших жертв среди мирного населения. А пока наши миротворцы помогают людям, оказавшимся в зоне боевых действий», – резюмировал Мартынов.

    Ранее лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий напомнил о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное в Праге в октябре 2022 года. Тогда Пашинян заявил о готовности признать суверенитет Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации 1991 года вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тыс. квадратных километров. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

    «То есть фактически еще почти год назад Пашинян расписался в том, что Карабах – это Азербайджан», – подчеркнул Слуцкий. Депутат обратил внимание, что такая позиция армянского руководства могла дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт.

    Парламентарий указал, что шаги для мирного решения карабахской проблемы четко прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, там же был определен статус и функционал миротворцев РФ, которые должны были обеспечивать устойчивое перемирие. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять свои задачи.

    В среду российские миротворцы продолжают спасать мирных жителей Карабаха. Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения – из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения.

    Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (19)
    20 сентября 2023, 09:19
    В Китае восхитились российским «летающим» танком

    CNR: Российский танк Т-80 хорошо себя зарекомендовал в боевых действиях

    В Китае восхитились российским «летающим» танком
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский танк Т-80 продемонстрировал высокую эффективность в ходе спецоперации, говорится в статье Национального радио Китая (CNR).

    Как заявил военный обозреватель Шао Юнлин, танк может работать в условиях низких температур и совершать высокоскоростные маневры, поэтому Т-80 часто называют «реактивным танком» или «летающим», передает РИА «Новости».

    Как указано в статье, Т-80 за последнее время он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях.

    Ранее в России решили возобновить производство танков Т-80.

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    20 сентября 2023, 16:44
    Глава МИД Венгрии рассказал, как Судан остался без зерна из-за Украины

    МИД Венгрии: Будапешт не может вывезти ни грамма зерна с Украины в Судан за свои деньги

    Глава МИД Венгрии рассказал, как Судан остался без зерна из-за Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия с конца 2022 года не смогла вывезти ни грамма из запланированных 10 тыс. тонн украинского зерна в Судан за свои деньги, потому что Киев так и не дал на это разрешения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, когда в конце прошлого года стартовала программа под названием «Зерно с Украины», Венгрия пожертвовала 3,5 млн евро на то, чтобы вывезти 10 тыс. тонн зерна с Украины в Судан, но в итоге туда не было отправлено «не только ни одной тонны, но и ни одного грамма зерна», передает РИА «Новости».

    По словам Сийярто, Венгрия, «к сожалению, по-прежнему ждет разрешения украинских властей, и как только оно будет, можно будет отправить эти 10 тыс. тонн зерна с Украины на деньги из венгерского бюджета в Судан и «хоть что-то сделать» с продовольственным кризисом в африканской стране.

    «Это показывает также абсурдность всей ситуации с зерном, потому что пока транснациональный бизнес пытается извлечь для себя серьезную выгоду из того, что не отправляет зерно с Украины в нуждающиеся страны, а пытается наводнить им рынки Центральной Европы, уничтожая этим центральноевропейских фермеров и не уменьшая продовольственный кризис в Африке и на Ближнем Востоке», – сказал Сийярто.

    Напомним, 15 сентября власти Венгрии ввели запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, включая зерно, овощи, мясные продукты и мед.

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    20 сентября 2023, 09:25
    В США предупредили Киев о вынужденной капитуляции

    Hill: В США предупредили Киев о вынужденной капитуляции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине следует смириться с мыслью о капитуляции при втором президентском сроке Джо Байдена или Дональда Трампа, заявил обозреватель Hill Джозеф Боско.

    Даже если Байден сохранит пост президента, глава российского государства Владимир Путин, по словам Боско, уверен, что достигнет своей геостратегической цели, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что заявленная стратегия Трампа – по сути, политика, которой администрация Байдена уже следует.

    Журналист отметил, что президент США отказался предоставлять Киеву некоторые виды оружия. Также есть вариант, при котором Байден «мог бы сдаться» под давлением республиканцев и части демократов.

    В таком случае, заявил обозреватель, Украине следует смириться с вероятностью вынужденной капитуляции.

    Ранее американский журналист Гарланд Никсон заявил, что Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы.

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    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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