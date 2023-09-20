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Названы сроки предоставления статуса участника СЭЗ в новых регионах
В Фонде развития территорий назвали сроки предоставления статуса участника СЭЗ в новых регионах
Фонд развития территорий (ФРТ) продолжает работу по привлечению новых участников свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной в новых регионах по поручению президента, статус участника СЭЗ в новых регионах потенциальные инвесторы получают в среднем за восемь рабочих дней.
«Как оператор свободной экономической зоны в новых регионах, мы ориентированы на максимальную оптимизацию организационно-управленческих процессов, чтобы потенциальные участники в режиме наибольшего благоприятствования получили статус, дающий им право на значительные льготы и преференции. Например, сейчас средний срок от даты направления заявления до даты заключения договора участника СЭЗ составляет восемь рабочих дней», – рассказал генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.
Он напомнил, что фонд открыл дополнительные офисы в Донецке, Луганске и Мелитополе, в которых уже 80 компаний и предприятий получили полную консультационно-методическую поддержку. А на инвестпортале ФРТ зарегистрировались 240 потенциальных участников.
Также гендиректор фонда отметил, что на сегодняшний день в реестр участников свободной экономической зоны внесены 12 компаний, которые реализуют инвестиционные проекты в различных сферах производственно-экономической деятельности. Заявленный объем инвестиций – порядка 28 млрд рублей.