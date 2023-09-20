По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.18 комментариев
В Херсонской областной думе прошло первое заседание
Депутаты первого созыва Херсонской областной думы собрались на первое заседание, которое началось с выдачи удостоверений 36 избранным депутатам. Председателем думы единогласно избрали ректора педагогического госуниверситета Татьяну Томилину.
«Единая Россия» получила квалифицированное большинство в Херсонской областной думе, 28 мандатов. Это позволит принимать необходимые решения, в том числе и кадровые, для того чтобы в полной мере реализовать Народную программу партии, с которой мы шли на выборы, и стратегию социально-экономического развития региона на ближайшие годы. В Херсонской областной думе уже создана фракция «Единой России». Работа нас ждет большая, совместная, кропотливая. От каждого здесь, без преувеличения, зависит будущее нашей области и его жителей», – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.
На первом заседании депутаты Херсонской областной думы приняли устав Херсонской области. Это основной, главный нормативно-правовой документ региона, разработанный в соответствии с действующим законодательством России. Уставом закрепляется принцип единства публичной власти в России, предусматриваются гарантии прав и свобод человека и гражданина, социально-экономического развития региона, полномочия высшего должностного лица региона и структура областной власти.
«Последние дни в Херсонской области полны исторических событий. Прошли выборы по законодательству Российской Федерации. Теперь депутаты приняли основной документ, касающийся Херсонской области и всех ее жителей, – Устав. Отрадно, что все эти события происходят накануне даты, которая в этом году станет праздничной. Закон, внесенный в Государственную думу президентом России Владимиром Путиным и поддержанный единогласно, устанавливает 30 сентября Днем воссоединения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. К этому времени у нас в регионе появится полноценная законодательная ветвь власти, сформированная жителями Херсонской области», – отметил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Важным вопросом стало вынесение кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Херсонской областной думы. Депутаты выдвинули кандидатуру Кастюкевича. Днем ранее Госдума на пленарном заседании прекратила его депутатские полномочия по личному заявлению. В Госдуму Кастюкевич избирался по партийным спискам от Воронежской области, занимал пост замруководителя фракции партии, был первым зампредом комитета по молодежной политике. Кандидатуру Кастюкевича депутаты Херсонской областной думы поддержали единогласно. Постановление законодательного органа региона будет направлено в Совет Федерации.
Приоритетом работы депутатов Херсонской областной думы и фракции «Единая Россия» в думе, помимо принятия регламентирующих документов, станет работа над региональным бюджетом. Первое заседание областных парламентариев, с учетом большого количества рассматриваемых и принимаемых документов, разбито на несколько дней.