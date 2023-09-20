Рубль начал торги разнонаправленно

По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.7 комментариев
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По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.7 комментариев
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Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина
Журналисты привели слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию, где президент США заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону, передает РИА «Новости».
По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп и его MAGA-друзья склоняются перед Россией, но он не собирается этого делать в случае переизбрания.
Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».
Медведев, не называя политика и страну, про которую идет речь, рассказал в своем Telegram-канале о диалоге с политиком из братского государства.
Коллега из другой страны сказал ему, что он «чужой» для России, поэтому она его «не примет», Медведев ответил, что его судить будут не по биографии, а «по поступкам».
Потом этот коллега проиграл войну, удержался на своем посту, после чего возложил ответственность за «бездарное поражение» на Россию. Затем неназванный политик отказался от части территории своей страны, после чего принялся «заигрывать с НАТО». Его супруга тем временем «демонстративно уехала» к врагам России «с печеньками».
«Догадайтесь, какая судьба его ждет», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, премьер Армении Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе. Его супруга Анна Акопян ездила в Киев на саммит первых леди.
Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В МИД России сообщили, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.
Балицкий: Российские войска уничтожили двигавшуюся в Работино колонну ВСУ
В своем Telegram-канале он отметил, что движение бронегрупп в направлении Работино вскрыла разведка, колонна была уничтожена.
По словам Балицкого, ВСУ пытаются восстановить боеспособность и захватить Новопокровку и Ильиченково, но все планы противника о третьей волне контрнаступления в сентябре ВС России известны.
Ранее российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.
Мероприятия проводятся для пресечения провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода армянских военных, «нейтрализации их военной инфраструктуры», обеспечения безопасности мирных жителей, заявили в ведомстве, передает ТАСС.
Также целью мероприятий является восстановление конституционного строя Азербайджана.
Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.
Представитель МИД Захарова: Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе
По словам Захаровой, по итогам состоявшихся контактов по Нагорному Карабаху будет сделано соответствующее заявление по линии министерства иностранных дел, передает ТАСС.
Дипломат также отметила, что Россия не получала официальных обращений от Турции с предложениями о проведении четырехсторонней встречи по Нагорному Карабаху.
Захарова подчеркнула, что Москва традиционно поддерживает «тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня.
Между тем Минобороны Армении заявило, что на границах страны сохраняется стабильная ситуация.
Ранее министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.
Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.
NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой ВСУ из комплекса «Бук»
Публикация в The New York Times вышла в день приезда украинского президента Владимира Зеленского в США. Журналисты издания провели собственное расследование и проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов ракеты. Как следует из сообщения газеты, удар был нанесен отклонившейся от траектории украинской ракеты ПВО, выпущенной из комплекса «Бук», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.
Журналисты пишут, что украинские власти пытались помешать проводить расследование, но репортеры смогли добраться до места взрыва, опросить свидетелей и очевидцев и даже собрать остатки ракеты. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК «Бук».
Кроме того, на кадрах видео с камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Киеву стороны. На звук ракеты обернулись четыре пешехода: они смотрят в сторону территории, удерживаемой Украиной. За несколько секунд до удара видно отражение ракеты на припаркованном автомобиле, она двигалась с северо-запада, что доказала также эксперт по взрывчатым веществам.
Издание выяснило, что за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка, в котором находились услышавшие звуки пуска журналисты NYT.
Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта, а один из свидетелей заявил, что ракеты были выпущены с окраины города.
Журналисты издания предположили, что, возможно, ракета дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты очевидны украинским властям.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР наносился украинскими военными.
Эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.
Посольство в Ереване: Митингующие заблокировали здание российского диппредставительства, в МИД Армении направлена нота
Российские дипломаты отметили, что обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении, после чего дипмиссия оказалась полностью заблокирована, нормальное функционирование посольства нарушено, передает ТАСС.
В диппредставительстве сообщили, что находятся в контакте с компетентными органами Армении, в МИД Армении направлена нота с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства России в Ереване в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях.
В свою очередь пресс-секретарь посольства России в Армении Александр Гучков в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что ситуация в Ереване в связи с акциями протеста из-за очередного обострения в Нагорном Карабахе остается достаточно напряженной, однако какой-то неприкрытой, выраженной агрессии к россиянам со стороны протестующих пока не наблюдается, ситуация остается «в рамках правового поля». Гучков выразил мнение, что Армения остается дружественной страной для России. Дипломат подчеркнул, что народы России и Армении связывает многовековая история, плотная сеть различных связей. Он выразил сомнение, что эти связи так просто в один вечер можно разорвать.
Дипломат также сообщил, что информации о пострадавших гражданах России в ходе протестов в Ереване в посольство РФ в Армении не поступало.
Ранее митингующие в Ереване потребовали у России вмешаться в конфликт Нагорном Карабахе, у посольства России в Ереване начались стычки митингующих с полицией.
Отмечается, что это оружие позволяет эффективно поражать противника за фортификационными сооружениями. В сообщении добавили, что преимуществом разработки тульского конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова» является широкая номенклатура применяемых боеприпасов калибра 43 мм, в том числе осколочных и термобарических, передает ТАСС.
У этого гранатомета, отметили в госкорпорации, безопасный для стрелка радиус взрыва снаряда до пяти метров. Это позволяет вести бой в условиях плотной городской застройки, а также в помещениях. Также оружие обладает малым весом и эргономично.
Вес ГМ-94 без боеприпаса составляет менее 5 кг, длина гранатомета чуть больше 80 сантиметров с разложенным прикладом и менее 54 сантиметров – со сложенным.
В сообщении напомнили, что Иран считает Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом в МИД страны указали на необходимость решать проблемы в рамках переговоров, передает РИА «Новости».
Также подчеркивается значимость региональных стран в содействии разрешению споров. В Иране подтвердили готовность «провести встречу в формате 3+3 по этому поводу». Речь идет о переговорах в составе Армении, России, Азербайджана, Турции, Ирана и представителей Карабаха.
Напомним, во вторник Баку начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика призвала Баку прекратить боевые действия.
Политолог Гаспарян: Запад и ООН не станут накладывать санкции на Азербайджан за операцию в Карабахе
«Судя по всему, конфликт закончится быстро. Азербайджан действует крайне решительно. Правительство страны заявляет о необходимости поражения военных объектов на территории Карабаха. Это логичный шаг, учитывая то, что ранее Армения признала юрисдикцию Баку над этим регионом. Собственно, новый хозяин и начал процесс выстраивания здесь государственности», – сказал политолог Армен Гаспарян.
«Азербайджан пребывает в восторге. Общество и политики невероятно рады осуществлению давних надежд. Они долго готовились к этому дню. Это видно даже по отражению текущих событий в государственных СМИ: отчеты, фотографии, видеоматериалы появляются с молниеносной скоростью. Все выполнено крайне профессионально», – отмечает собеседник.
«В Армении же люди наблюдают крах национальной идеи. Последние сто лет история этой страны состояла из природных и политических катастроф. Единственным светлым лучиком была победа в конфликте с Азербайджаном в 90-х годах. Теперь же у населения отнимают и эту страницу прошлого», – подчеркивает эксперт.
«При этом Ереван, похоже, не настроен на противодействие Баку в военном плане. Сегодня на площади столицы будут собираться недовольные граждане, однако вероятность того, что им удастся вынудить уйти действующее правительство в отставку, крайне мала. Пашинян же не похож на человека, который способен выйти из столь сложной ситуации», – считает политолог.
«В настоящий момент говорить о международной реакции достаточно трудно. Скорее всего, мировая общественность будет выступать с призывами к миру. Санкций по отношению к Баку со стороны западных государств и ООН ждать не стоит. К сожалению, Брюссель и Вашингтон привыкли закрывать глаза на агрессию в тех случаях, если им это удобно», – указывает Гаспарян.
«Отмечу, что США до сих пор не выступили с заявлениями по событиям на Кавказе. По большому счету, им все равно на этот регион. Главное, чтобы в происходящее не вмешивалась Россия, а национальные вопросы местных государств, как и жизни их населения, Белый дом мало волнуют», – акцентирует собеседник.
«МИД России займет миротворческую позицию. Официальный представитель МИД Мария Захарова уже призвала обе стороны сохранять приверженность достигнутым ранее договоренностям. Кроме того, она подчеркнула необходимость реализации уже намеченной дорожной карты», – резюмирует Гаспарян.
Ранее войска Азербайджана начали «антитеррористическую» операцию на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщило министерство обороны страны. Отмечается, что Баку предпринял подобные действия в связи с необходимостью пресечения провокаций в регионе, разоружения и вывода армянских военных, нейтрализацией их инфраструктуры и обеспечения безопасности мирных жителей. Кроме того, целью Азербайджана является восстановление конституционного строя государства.
В свою очередь, министерство обороны Армении опровергло информацию о присутствии в Карабахе собственных вооруженных сил. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Баку из-за текущей ситуации в регионе.
В Ереване около 500 человек вышли на митинг у здания правительства в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Протестующие скандируют лозунги против правительства Пашиняна и обвиняют в происходящем руководство страны. Премьер-министр страны заявил о неприемлемости призывов к госперевороту и отметил, что «нарушение правопорядка и стабильности» – это та цель, которую ставят перед собой противники Армении.
В России также отреагировали на действия Азербайджана. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала стороны вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации. По ее словам, Москва очень встревожена сложившейся в регионе ситуацией, однако она подчеркнула, что миротворцы РФ продолжат свою работу в рамках мандата в Нагорном Карабахе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в рамках конфликта Москва считает своей главной задачей обеспечение безопасности людей, в частности, армянского населения. Он подчеркнул, что РФ поддерживает связи с обеими сторонами. Диалог идет и по линии военных, однако, по его мнению, происходящее необходимо свернуть в дипломатическое русло.
В результате действий Азербайджана, непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) обратилась к Баку с призывом прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров для разрешения ситуации.
Ростех разработал превосходящие натовские аналоги управляемые снаряды для гаубиц
По его словам, оборонные предприятия Ростеха встречают профессиональный праздник – День оружейника – в отличной форме, работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно, выполняют поставленные Минобороны задачи, передает РИА «Новости».
Оздоев отметил, что в настоящее время создается новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы «Мальва», превосходящие возможности натовских снарядов.
Кроме того, он заявил, что Ростех наращивают выпуск ракет для «Кинжала», ОТРК «Искандер», для ПВО «Панцирь», а также производство авиабомб, танковых и артиллерийских снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО.
По словам Оздоева, объемы производства по различным видам вооружений выросли в несколько раз, по некоторым видам – в десятки раз, особенно рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам.
Отдельно он отметил значительный рост производства высокоточного оружия. «Калашников» вдвое нарастил выпуск ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь», зенитных управляемых ракет 9М333, кратно увеличится выпуск беспилотников «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион».
В России 19 сентября отмечается День оружейника.
Ранее в Ростехе рассказали, что истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным.
Актер находился в реанимации со 2 сентября, умер 19 сентября из-за проблем с сердцем, говорится на сайте РАМТ.
Последние восемь лет Янин боролся с последствиями инсульта. Он прославился благодаря работам в кино и сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери». О времени и месте прощания будет сообщено позже.
Украинская сторона сообщила в специальный штаб при немецком Минобороны, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте, сказали собеседники Spiegel, передает ТАСС.
Отмечается, что из-за отсутствия технического персонала и запчастей переправка этих танков на украинскую территорию бессмысленна.
Уведомление Украины вызвало беспокойство у немецкого руководства, Минобороны Германии оперативно направило технических экспертов в Польшу для проверки и обслуживания танков. Они установили, что переданные машины на самом деле нуждаются в ремонте.
Ранее сообщалось, что Дании пришлось взять из музея шесть танков Leopard 1A5 для обучения украинских военных.
Пашинян подчеркнул, что у Армении нет армии в Нагорном Карабахе, и добавил, что в настоящее время не планируется предпринимать «никаких необдуманных действий», передает ТАСС.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористической» операции в Нагорном Карабахе. Из-за ситуации в Карабахе сотни жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства.
МИД Турции: Операция Азербайджана в Карабахе является вынужденной мерой
«Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории», – заявил МИД Турции, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что «азербайджанская армия начала антитеррористическую операцию, направленную исключительно против военных элементов», так как «не последовало решений в ответ на законные и обоснованные опасения, которые Азербайджан постоянно выражал в течение почти трех лет после окончания второй карабахской войны».
Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В ответ на призыв непризнанной республики к переговорам в Баку заявили о готовности провести их на определенных условиях.