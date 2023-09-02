Frankfurter Rundschau сообщила об отмене поездки Шольца в Херинген из-за «небольшого несчастного случая»

Tекст: Антон Антонов

В немецком кабмине рассказали, что Шольц ударился лицом во время пробежки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Канцлер «получил синяки на лице» и был вынужден «отменить свои встречи в Гессене» в воскресенье. Шольц собирался посетить город Херинген, передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Rundschau и t-online.

Как пишет Bild, Шольц чувствует себя хорошо. Однако, по словам его однопартийца Михаэля Рота, с которым Шольца должен был встретиться в Херингене, канцлер «чувствует себя не очень хорошо».

Напомним, в прошлом году глава американского государства Джо Байден упал с велосипеда.