Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.11 комментариев
Шольц ударился лицом во время пробежки
Frankfurter Rundschau сообщила об отмене поездки Шольца в Херинген из-за «небольшого несчастного случая»
С канцлером Германии Олафом Шольцем произошел «небольшой несчастный случай во время занятий спортом» – он упал во время пробежки, сообщают СМИ.
В немецком кабмине рассказали, что Шольц ударился лицом во время пробежки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Канцлер «получил синяки на лице» и был вынужден «отменить свои встречи в Гессене» в воскресенье. Шольц собирался посетить город Херинген, передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Rundschau и t-online.
Как пишет Bild, Шольц чувствует себя хорошо. Однако, по словам его однопартийца Михаэля Рота, с которым Шольца должен был встретиться в Херингене, канцлер «чувствует себя не очень хорошо».
Напомним, в прошлом году глава американского государства Джо Байден упал с велосипеда.