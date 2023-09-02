Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Эксперт оценил планы Киева экстрадировать украинских уклонистов из Европы

Политолог Лизан: Экстрадиция уклонистов принесет ЕС множество проблем, но не поможет Украине

Tекст: Илья Абрамов

«У Украины есть два варианта для возвращения уклонистов. Первый – правовой, но он долгий и муторный. Нужно провести расследование по каждому случаю и доказать, что конкретный человек дал взятку конкретному военкому или врачу. Второй путь – объявить все справки о негодности к военной службе недействительными. Именно его, скорее всего, выберет офис Зеленского», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

«Согласиться на выдачу украинцев и пренебречь правовыми нормами могут страны Прибалтики и Польша. Но даже там подобное решение вызовет недовольство. Среди оппозиции найдутся прагматики, которые объявят о потере значительного объема дешевой рабочей силы», – отмечает он.

«Кроме того, для осуществления подобной практики нужно одобрение Брюсселя. Но я не думаю, что страны Западной Европы пойдут на такие меры, так как это отразится на репутации ЕС. Экстрадиция украинцев повлияет и на экономику. Например, Германия испытывает нехватку трудовых ресурсов, поэтому не захочет выдавать потенциальных рабочих Зеленскому», – поясняет собеседник.

«США теоретически могут надавить на ЕС, чтобы те выдали украинцев, но это решение приведет к имиджевым потерям для Вашингтона. Также экстрадиция станет неприятным правовым прецедентом. Многие афганские, вьетнамские или китайские мигранты поймут, что при необходимости и их могут выслать», – акцентировал эксперт.

«Экстрадиция украинцев несет за собой и организационные сложности. Необходимо снарядить миграционную полицию и устраивать рейды на переселенцев, для этого нужны люди. Кроме того, беженцы могут уйти в подполье и поймать их станет очень сложно», – подчеркнул он.

«После первых экстрадиций на Украину многие мигранты поймут нависшую над ними угрозу и покинут страны ЕС. Беженцы могут переехать в Россию, наша страна их не выдаст. Так что на месте Зеленского я бы не надеялся на пополнение рядов ВСУ за счет сбежавших в ЕС украинцев. Максимум, на что он может надеяться – несколько десятков тысяч», – заключил Лизан.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

Как отмечают украинские СМИ, мужчины, выехавшие из страны, а также их семьи, даже после окончания российской спецоперации не вернутся назад из-за угрозы возбуждения уголовных дел.

Напомним, Зеленский распорядился проверить обоснованность выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанные после 24 февраля 2022 года. Это связано с коррупционными нарушениями. Если документы граждане получили безосновательно и незаконно, то разбираться с ними будет полиция.

Как отмечал украинский политолог Владимир Скачко, перепроверка справок на пригодность к службе позволит увеличить ряды ВСУ на сотни тысяч человек. На фронт, считает он, будут отправлять даже инвалидов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о мотивах такого решения украинского руководства. Эксперты отмечали, что большие потери в результате контрнаступления и острый дефицит солдат заставили Зеленского искать новые способы пополнения рядов ВСУ.

При этом мобилизационные мероприятия на Украине давно вызывают серьезное недовольство среди населения. Так, во вторник стало известно о неожиданном вердикте Зеньковского райсуда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы. Это некий неработающий военнообязанный гражданин из Донецкой области.

Судья посчитал, что ТЦК (территориальные центры комплектования) не имеют права принуждать мужчину к выполнению военной обязанности. В документе также говорится, что «права человека закрепляют и конкретизируют возможность действовать в пределах, установленных его правовым статусом».