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В Польше напомнили Киеву, откуда Украина получает помощь
Киеву следует помнить, что Польша служит транзитной страной для передачи помощи Украине, заявил польский лидер Анджей Дуда на брифинге после выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Отвечая на вопрос об иске Киева против Варшавы из-за решения Польши о продлении эмбарго на ввоз зерна с Украины, Дуда подчеркнул, что «было бы хорошо, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь, и что мы являемся транзитной страной и для Украины тоже», передает ТАСС.
Через Польшу на Украину осуществляются поставки оружия и гуманитарной помощи со всего мира, отметил он.
На прошлой неделе Еврокомиссия приняла решение не продлять эмбарго на ввоз зерна с Украины, после чего Польша, Венгрия и Словакия объявили о запрете ввоза украинской сельхозпродукции. Киев подал иски против этих стран во Всемирную торговую организацию.