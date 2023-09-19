Демонтаж памятника бойцам Красной армии начался в Нарве

Tекст: Вера Басилая

Представитель Нарвской мэрии Александра Грюнвальд сообщила, что власти Нарвы не являются инициаторами демонтажа, работы проводит военный музей. Руководство музея уведомило городскую управу, что в Темном саду будут проведены раскопки, а плиты с места возможного захоронения будут перенесены, передает ТАСС.

Между тем в надписи на монументе говорится, что там похоронены красноармейцы вильяндиского коммунистического полка. Директор Военного музея Хеллар Лилль подтвердил, что в случае обнаружения там останков их перезахоронят на кладбище, но он считает, что найти останки погибших воинов маловероятно.

Памятник красноармейцам вильяндиского коммунистического полка был установлен в Темном саду в 1965 году. Считается, что на этом месте захоронены 83 красноармейца, павшие в боях за освобождение города Нарвы в ноябре 1918 года.

Ранее премьер Эстонии призвала снести «красноармейские памятники».

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.

При этом власти Нарвы сочли решение правительства Эстонии о демонтаже танка-памятника Т-34 незаконным.