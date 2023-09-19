На выставке «Россия» анонсировали павильон «Движения Первых»

На выставке «Россия» появится павильон «Движения Первых» и платформы «Россия – страна возможностей»

В павильоне для гостей создадут интерактивное пространство. Залы посвятят различным достижениям страны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Помнить прошлое, ценить настоящее и мечтать о будущем» – этот девиз вдохновил нас на создание уникальной программы павильона «Движения Первых». Здесь будут применены технологичные решения и развернуто интерактивное шоу. На площадке выставки «Первые» проведут множество образовательных и культурно-развлекательных мероприятий для подростков и их родителей. Каждый посетитель сможет найти для себя занятие по душе и узнать что-то новое», – рассказал председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

В рамках павильона посетители смогут познакомиться со всей линейкой проектов «Движения Первых» и платформы «Россия – страна возможностей» и подать заявку на участие в подходящем конкурсе.

«В этом году наша платформа отметила пятилетний юбилей – все это время мы создаем возможности для самореализации россиян всех возрастов и профессий. Первый павильон посвящен мечтам. Здесь каждый посетитель сможет сформулировать заветное желание, а мы поможем найти ему путеводную звезду, которая сделает его путь к мечте ближе. Для многих выпускников платформы такой звездой уже стали проекты платформы, ведь благодаря им десятки тысяч человек поступили в ведущие университеты, развивают собственные проекты, путешествуют, строят карьеру в крупнейших компаниях. Порой наши мечты намного ближе, чем кажутся, важно лишь верить, что Россия – это страна возможностей», – рассказал гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Первый павильон также поможет с навигацией гостей по международной выставке-форуму «Россия», которая пройдет с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ. В ней примут участие российские регионы, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации. Они представят главные достижения страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.