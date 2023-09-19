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Импортозамещающее производство лекарств нарастили в Подмосковье
Фармацевтическая компания «ПСК Фарма» нарастило импортозамещающее производство лекарств
Фармацевтическая компания «ПСК Фарма» из Дубны нарастила объем производства лекарств на 81,2% за год, выпущено более 2,8 млн упаковок продукции по разным направлениям.
По словам главы Мининвеста Подмосковья Екатерины Зиновьевой, предприятие выпускает важные препараты и помогает заместить импортные. Кроме того, с ПСК «Фарма» подписаны два офсетных контракта на 5 млрд рублей», передает канал «360».
Гендиректор предприятия Евгения Шапиро отметила рост продаж и производства: к концу августа произведено более 2,8 млн упаковок готовой продукции по разным направлениям. Она заявила, что прирост идет за счет увеличения отгрузок готовых лекарственных средств.
Ранее правительство России утвердило поддержку российских компаний, производящих аналоги импортных лекарств.