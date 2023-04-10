Утверждена поддержка российских компаний, производящих аналоги импортных лекарств

Новый механизм поддержки компаний, занимающихся импортозамещением лекарств, начал работать в России, премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Председатель правительства подписал постановление о субсидировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для разработки российских лекарств, чьи аналоги сейчас находятся под зарубежными патентами, сообщается на сайте правительства.

За счет субсидии разработчик может покрыть до 100% затрат на проведение НИОКР. Размер господдержки на реализацию инновационных проектов по созданию лекарственных препаратов составит от 50 млн до 100 млн рублей.

Средства планируется тратить на закупку оборудования и оплату труда работников, занимающихся созданием препаратов, которые должны заместить импортные аналоги. Получатели субсидии будут определены в ходе конкурсного отбора, который проведет Минпромторг.

Мишустин пояснил, что этот механизм поможет оперативно создать свое производство после окончания действия зарубежного патента, это особенно важно в ситуации внешнего давления.

Подписанное постановление необходимо для исполнения поручения президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам совещания с членами правительства в январе 2023 года.