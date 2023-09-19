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В российские войска поставили востребованные в зоне СВО гранатометы ГМ-94
Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» раньше планируемого срока поставил в войска особенно востребованные у штурмовых подразделений в зоне СВО гранатометы ГМ-94, сообщили в госкорпорации.
Отмечается, что это оружие позволяет эффективно поражать противника за фортификационными сооружениями. В сообщении добавили, что преимуществом разработки тульского конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова» является широкая номенклатура применяемых боеприпасов калибра 43 мм, в том числе осколочных и термобарических, передает ТАСС.
У этого гранатомета, отметили в госкорпорации, безопасный для стрелка радиус взрыва снаряда до пяти метров. Это позволяет вести бой в условиях плотной городской застройки, а также в помещениях. Также оружие обладает малым весом и эргономично.
Вес ГМ-94 без боеприпаса составляет менее 5 кг, длина гранатомета чуть больше 80 сантиметров с разложенным прикладом и менее 54 сантиметров – со сложенным.