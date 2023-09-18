Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
США решили не вмешиваться в спор вокруг поставок украинского зерна в ЕС
Представитель Белого дома Кирби заявил об отказе США «запугивать» участников спора о поставках украинского зерна в ЕС
Со стороны США было бы лицемерием запугивать другие страны в связи с суверенными решениями относительно поставок украинского зерна в ЕС, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби сообщил, что США в курсе обеспокоенности ряда европейских стран «по поводу импорта украинского зерна», но «речь идет о суверенных решениях», которые «в наибольшей степени» отвечают «интересам населения» государств, передает ТАСС.
Кирби сказал, что переговоры с Братиславой, Будапештом и Варшавой по данному вопросу не проводятся. Как заявил Кирби, США стремятся к тому, чтобы украинское зерно оказалось на рынке, но «каждая страна тут должна решать сама за себя».
Напомним, Киев решил подать иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии, которые после отказа ЕК продлить эмбарго на ввоз зерна с Украины решили сохранить запрет на украинскую сельхозпродукцию. Эти страны отказались участвовать в координационной платформе по украинскому зерну.