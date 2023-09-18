Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?2 комментария
Маск обвинил Сороса в попытке уничтожить западную цивилизацию
Американский финансист Джордж Сорос пытается уничтожить цивилизацию Запада, заявил предприниматель из Соединенных Штатов Илон Маск.
Организация Сороса «не хочет ничего иного, кроме как уничтожения западной цивилизации», заявил Маск в X (бывший Twitter), передает ТАСС.
Так он отреагировал на публикацию, где Сороса обвиняют в потворстве кризису с мигрантами на острове Лампедуза в Италии.
В конце августа Маск намеревался подать в суд на фонд Сороса «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в России) за попытки добиться ограничений свободы слова с помощью дезинформации.