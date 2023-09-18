Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?2 комментария
Песков назвал тему предстоящей встречи Путина и Мишустина
Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным, чтобы обсудить рабочие вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На совещании по проекту бюджета Путин сказал, что «встретится, чтобы поговорить» с Мишустиным. Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли открытой какая-то часть встречи, пресс-секретарь президента сказал, что общение пройдет в рабочем режиме без прессы, и подчеркнул, что «они общаются почти ежедневно», передает ТАСС.
Ранее в ходе совещания по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год Путин дал оценку экономической ситуации в России. Российский лидер подчеркнул, что «текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная».