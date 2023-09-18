На Украине заявили о катастрофических последствиях мобилизации

Соскин: Всеобщая мобилизация на Украине привела к катастрофическим последствиям

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, идет полномасштабное убийство украинских мужчин – и это национальная катастрофа, дальше будет гражданская и социальная война, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что всеобщая мобилизация в том виде, в котором она проводится украинскими властями сейчас, является преступлением, а если она будет продолжена в таком темпе, то «речь идет о том, что надо забрать каждого второго мужчину от 20 до 60 лет».

При этом он подчеркнул, что потери украинских подразделений не пропорциональны их «достижениям».

Соскин напомнил о резонансном выступлении и. о. начальника Полтавского территориального центра комплектования на сессии горсовета. «Тяжелейшие, страшные потери украинских войск, которые назвал этот товарищ из Полтавы. И это реальность. Она соответствует действительности», – подчеркнул Соскин.

Ранее и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что ВСУ потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года.