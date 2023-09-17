Посол России рассказал о полученных Ким Чен Ыном подарках

Посол Мацегора рассказал о полученных Ким Чен Ыном в подарок картинах и шапке-ушанке

Tекст: Антон Антонов

Мацегора сопровождал лидера КНДР в поездке по Дальнему Востоку. Посол сообщил, что на подаренных Ким Чен Ыну картинах изображен Пхеньян 1950-х годов и портреты тех лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».

«У нас был художник очень неплохой. Он не очень известный, но в 1950-е годы работал, писал картины в Пхеньяне. Эти картины были тоже товарищу Ким Чен Ыну подарены. Оригиналы. Их приобрели у владельцев, получили разрешение на то, чтобы их вывезти», – сообщил посол, пояснив, что «там не пейзажи, а улицы Пхеньяна», например, «праздник он там изобразил», также есть «замечательный портрет солдата Корейской народной армии».

Мацегора также рассказал, что посольству поручили «узнать размер головного убора» для Ким Чен Ына. По его словам, «это миссия абсолютно невыполнимая». «Спросить у кого бы то ни было в КНДР, в Пхеньяне: «Скажите, пожалуйста, какой размер головы руководителя государства?» – ну это немыслимо, просто невозможно», – пояснил он.

Мацегора заявил: «Поэтому, вы знаете, у меня очень большая голова, и одна из наших дипломатов сравнила на одной из фотографий, где я был рядом с товарищем Ким Чен Ыном, она сравнила – «чуть-чуть, может быть, поменьше». И определила размер головы. Меньше, чем у меня. И она угадала». Посол заявил, что северокорейскому лидеру шапка «очень к лицу» и что подарили ее «от души».

Он сообщил, что визит лидера КНДР в Россию был подготовлен очень быстро, в связи с этим «было очень много вопросов, связанных с протоколом, с безопасностью, с транспортными всякими передвижениями, инфраструктурными делами», но «больших проблем не было, все получилось очень хорошо».

Мацегора подчеркнул, что Россия сотрудничает с КНДР не против кого-либо, у обеих стран позитивная повестка дня, «задача – это поддержание мира, стабильности в регионе и в более широком масштабе». Он сообщил, что Ким Чен Ын поднимал вопрос о сотрудничестве в гидроэнергетике. Посол сказал, что, по его мнению, Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию. «Все очень предметно. Планы достаточно обширно строятся на будущее», – сообщил он.

Напомним, во вторник Ким Чен Ын прибыл в Россию. В среду он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В пятницу Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре. В субботу он и глава Минобороны России Сергей Шойгу совершили ознакомительный визит на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке. В воскресенье Ким Чен Ын встретился с корейскими студентами ДВФУ. Позднее он выехал со станции Артем-Приморский-1 в Приморском крае в сторону границы на юге края.