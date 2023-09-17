В ДНР восстановили два моста

Хуснуллин: В ДНР открыли два моста, один из них связывает поселки района с Мариуполем

Tекст: Валентина Григоренко

Хуснуллин в своем Telegram-канале рассказал, что один мост связал прилегающие поселки района с Мариуполем. По его словам, это 115 метров самой переправы и еще 400 – с подходами от ближайших населенных пунктов. Он добавил, что второй мост является пешеходным, он соединил разные берега города Новоазовска.

Хуснуллин напомнил, что регионы-шефы принимают активное участие в восстановлении инфраструктуры ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья, и поблагодарил их за эту работу.

Как указал зампред правительства,78-метровый пешеходный мост до начала работ был в аварийном состоянии, а сегодня этот мост стал не просто очередным объектом инфраструктуры, восстановленным российскими строителями, а еще и новой достопримечательностью города. Он назвал пешеходный мост ярким символом большой и единой страны.

Хуснуллин добавил, что на мосту смонтирована архитектурная подсветка и освещаемые пешеходные пролеты в цветах флага России.

Ранее зампред правительства Хуснуллин заявил, что в Волновахе и Мариуполе восстанавливают более 360 многоквартирных домов.