Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.17 комментариев
Хуснуллин: В Волновахе и Мариуполе восстанавливают более 360 многоквартирных домов
В Донецкой Народной Республике продолжаются активные работы по восстановлению жилищного фонда. В том числе благодаря проведению строительной экспертизы и эффективным решениям проектировщиков в Мариуполе и Волновахе будут восстановлены более 360 многоквартирных домов, которые ранее из-за серьезных повреждений предполагалось снести. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«У зданий были зафиксированы нарушения несущих конструкций, поэтому изначально речь шла об их сносе. Однако по результатам комплексной строительно-технической экспертизы проектировщиками были предложены надежные решения, благодаря которым стало возможным восстановить дома с соблюдением норм, предъявляемых к безопасности жилья. Специалисты заново отстраивают целые блоки и пролеты зданий, проводят работы по укреплению конструктивных элементов и усилению опорных конструкций, внутренних стен и перегородок», – отметил Хуснуллин.
Также в Волновахе ППК «Единый заказчик в сфере строительства» подготовил жилищный фонд к предстоящей зиме. В домах были закрыты тепловые контуры зданий – отремонтированы кровли, установлены окна, двери и новые системы отопления.
«Ремонтно-восстановительные работы уже завершены более чем в 100 домах Волновахи, на оставшихся объектах строители продолжают работы в местах общего пользования и на придомовых территориях. Также уже восстановлены две городские школы и часть корпусов центральной районной больницы», – рассказал генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.
Кроме того, как ранее сообщал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, в Волновахе под контролем специалистов компании восстановлены магистральные сети водоснабжения и водоотведения. В результате проведенных ремонтно-восстановительных работ давление в системах будет доведено до нормативного, и уже в середине сентября порядка 26 тыс. жителей города будут обеспечены качественными услугами.