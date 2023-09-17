  • Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    14 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    15 комментариев
    17 сентября 2023, 15:50

    Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу

    Аналитик Онуфриенко: Уничтожение Харьковского бронетанкового завода заставит ВСУ гнать технику на ремонт во Львов

    Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу
    @ кадр из видео

    Tекст: Алёна Задорожная

    Харьковский бронетанковый завод – это огромные территории с множеством цехов и ангаров. Для полного разрушения предприятия потребуются месяцы системных ударов по объектам, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении цехов Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    «Речь идет о ремонтном заводе, который располагается на Холодной горе. Удары по предприятию наносились и ранее. Один из первых был зафиксирован еще весной прошлого года», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Но проблема в том, что ни одного, ни двух прилетов для полного уничтожения завода недостаточно. Мы имеем дело с огромной площадью, на которой расположено много цехов и ангаров», – объясняет эксперт.

    «До начала СВО на Украине существовало 13 ремонтных заводов, функционировали из них только четыре. В Харькове ремонтируются советские танки, их у противника осталось еще достаточно много. Если вывести из строя этот завод, то ВСУ придется гнать технику во Львов», – добавил собеседник.

    «Соответственно, плечо доставки станет больше. Кроме того, объемы ремонта станут более ограниченными – на каждую единицу техники будет уходить больше времени. Так что преимущества для российской армии очевидны», – убежден аналитик.

    «Однако, этого может быть недостаточно, ведь танки противника все равно будут попадать на фронт. Но если разорвать логистические цепочки, тогда у ВСУ возникнут реальные проблемы. И тут нам может помочь уничтожение мостов через Днепр», – считает эксперт.

    «Тогда просто не останется адекватных маршрутов доставки техники. Возить ее на тралах по автодорогам – занятие дорогое и не менее опасное. Речь идет о 12 переправах. Их не все можно разрушить, так как часть проходит через дамбы. Но в этом случае можно повредить полотно на подъезде», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков. В Telegram-канале ведомства отмечается, что на предприятии осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников утверждал, что также атакован сортировочный узел железной дороги. Координатор добавил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

    Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.

    16 сентября 2023, 17:10
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море

    Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море закрыто для Украины из-за «огненного мешка»

    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина лишилась доступа к Черному морю из-за присутствия там кораблей российского флота, Киев попал в «огненный мешок», заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, Россия блокирует почти все перевозки в Черном море, Украина практически потеряла возможность экспорта товаров морским путем. Соскин отметил, что Киеву приходится искать альтернативные пути для отправки продукции за рубеж, особенно после того, как восточноевропейские страны ввели запрет на экспорт украинского зерна, передает РИА «Новости».

    Соскин заявил, что Украина оказалась в тяжелейшем положении, в так называемом огненном мешке.

    Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. После этого Венгрия запретила ввоз 24 видов сельхозпродукции в страну с Украины. Также запретили ввоз украинского зерна Словакия и Польша.

    Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить соседним европейским странам за несоблюдение решения Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна.

    Коментарии (15)
    16 сентября 2023, 17:21
    В США заявили о прекращении существования Украины как государства

    Американский журналист Никсон: Украины как государства больше нет

    В США заявили о прекращении существования Украины как государства
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.

    По мнению американца, США просто используют Украину, как грабитель перчатку, чтобы не оставлять следов своих рук на месте преступления. С помощью Украины США разрушили Европу и скрывают свою причастность к этому. Никсон считает, что игра окончена, «государства Украина» больше нет, пишет «Царьград».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (27)
    16 сентября 2023, 23:31
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.

    Коментарии (56)
    16 сентября 2023, 17:38
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что противнику не удастся запугать крымчан и процитировал слова советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова.

    «Крымский народ никогда не свернет со своего пути жить в составе России. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», – передает РИА «Новости» слова Шонуса с цитатой Молотова.

    По его словам, Россия вовремя начала спецоперацию, не допустив агрессии на своей территории.

    Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал, что Киев ударил по Крыму западными ракетами.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2023, 16:03
    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

    Японский доброволец Канэко рассказал, как приехал воевать в зону СВО «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки»

    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Японский доброволец Канэко рассказал, что принял решение присоединиться к российским военным в зоне спецоперации и приехал на Донбасс бороться «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки».

    Как отмечает «Царьград» в Telegram-канале, около месяца назад в интернациональную бригаду ВС России «Пятнашка» приехал доброволец из Японии по имени Канэко.

    При этом отмечается, что японец не интересуется политикой, а решение приехать воевать на российской стороне принял потому что «так надо».

    Канэко отметил, что в целом японцы не относятся враждебно к России, однако они полностью доверяют всему, что о России рассказывают западные СМИ.

    Японец рассказал, что приехал в зону спецоперации бороться за правду, за Хиросиму и Нагасаки, а также за отца, который погиб во время Второй мировой войны.

    При этом Канэко гневно отмечает, что его, «борца против американо-украинской чумы, хотят посадить в тюрьму жалкие люди».

    Отмечается, что японец быстро учится понимать русский язык, а боевые товарищи относятся к нему дружелюбно.

    Коментарии (14)
    16 сентября 2023, 18:37
    В Германии назвали сроки окончания контрнаступления ВСУ

    Немецкий военный эксперт Гади: ВСУ исчерпали свои резервы

    Tекст: Вера Басилая

    Кульминация украинского наступления наступит до середины октября, ВС Украины уже почти исчерпали все резервы, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF военный эксперт Франц Штефан Гади.

    По его словам, решающим фактором для кульминации наступления ВСУ  будет не погода, а истощение кадровых и оружейных резервов, кроме того, у Киева нет превосходства в воздухе, пишет «Российская газета».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (9)
    16 сентября 2023, 21:51
    В НАТО назвали причину медленного контрнаступления ВСУ

    Глава комитета НАТО Бауэр: Контрнаступление Украины тормозит слодная ситуация на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Медленное продвижение Украины в контрнаступлении связано не с нехваткой боеприпасов, а с опасной ситуацией на поле боя, включая минные поля, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

    По его словам, прямой связи между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора и продвижением контрнаступления на Украине. Бауэр считает, что на поле боя слишком опасно из-за большого количества мин, передает РИА «Новости».

    Бауэр также указал на растущие цены, медленные поставки вооружения и низкую производственную мощность в странах союзницах НАТО. По его словам, в такой ситуации наращивание расходов на оборону в странах НАТО может не принести желаемого усиления безопасности.

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (11)
    16 сентября 2023, 16:24
    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    InfoBRICS: ВС России наносят поражение ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы

    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя, заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

    Журналист приводит мнение западных аналитиков, что одной из главных причин провала Украины является применение методов РЭБ российских военных, передает «Газета.Ru».

    По его словам, российские военные при помощи РЭБ подавляют дроны, а также наносят точные удары по позициям украинских военных.

    Ранее ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении.

    Коментарии (4)
    17 сентября 2023, 01:59
    Появились сообщения о ракетном ударе по танковому заводу ВСУ в Харькове

    Украинские подпольщики сообщили о ракетных ударах по бронетанковому заводу и железнодорожному узлу в Харькове

    Tекст: Антон Никитин

    По ремонтной зоне бронетанкового завода и сортировочному железнодорожному узлу в Харькове нанесены ракетные удары, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников.

    По словам подпольщика, в субботу в первой половине дня военная инфраструктура города Харьков подверглась ракетной атаке. Он уточнил, что был атакован сортировочный узел железной дороги, а также зафиксированы «прилеты» по ремонтной зоне бронетанкового завода. Лебедев сообщил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Координатор николаевского подполья уточнил, что участники харьковского сопротивления киевскому режиму занимались «фиксацией передвижения украинской техники и результатов «прилетов», передает РИА «Новости».

    Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.

    Тем временем украинское издание «Общественное. Новости» сообщает о серии взрывов в Харькове и области. По данным официального ресурса оповещения граждан, воздушная тревога объявлена в Харьковской, а также в Днепропетровской и Полтавской областях, передает ТАСС.

    Напомним, 8 сентября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил возможность окружения Харькова российскими войсками в ходе наступления. В конце августа бывший американский военный разведчик Скотт Риттер предсказал сдачу Харькова украинскими войсками без боя и спешное отступление на другой берег Днепра.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2023, 05:32
    Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Раменском районе Подмосковья

    Мэр Москвы Собянин: Пытавшийся атаковать столицу беспилотник сбит в Раменском районе Московской области

    Tекст: Антон Никитин

    Силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит пытавшийся осуществить атаку на столицу беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву. Он уточнил, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.

    Ранее российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.

    Коментарии (8)
    16 сентября 2023, 21:12
    Экс-советник Рейгана призвал назвать имена украинцев за границей и отправить их на фронт

    Бывший советник Рейгана Люттвак призвал вернуть на Украину сбежавших за границу мужчин и отправить их на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Политический консультант Госдепартамента и Пентагона, бывший советник президента США Рональда Рейгана Эдвард Люттвак призвал вернуть из-за границы уехавших украинцев и отправить их на фронт.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Люттвак написал, что не против отправлять миллиарды долларов Украине, но против того, чтобы украинцы призывного возраста оставались за границей со своими паспортами. Он призвал обнародовать имена «уклонистов» в их родных городах и последний адрес.

    Между тем, блогеры бурно отреагировали на «кровожадные призывы» советника Рейгана депортировать украинских мигрантов обратно на Родину.

    Некоторые пользователи X (бывший Twitter, заблокирован в России) предложили военному теоретику самому идти на фронт.

    Были и такие, кто  язвительно спросил: будут ли предлагаемые Люттваком меры по порицанию уклонистов распространяться на жителей Украины, репатриировавшихся в Израиль?

    Реакция украинских пользователей оказалась еще менее содержательной и сдержанной на эмоции.

    «Люди удивляются людоедству почтенного дедушки-историка Эдварда Люттвака, предлагающего не только высылать на фронт сбежавших в Европу украинских мужчин, но и развешивать по городам и селам дацзыбао со списками уклонистов. Стоит напомнить, что почтенный дедушка-историк немножко консультант Госдепа и Минобороны США, а еще бывший советник президента Рейгана. Руки-то помнят», – пишет Telegram-канале «Стекломой».

    Ранее посольство США в Польше разместило грант на поддержку в местных СМИ темы возвращения украинцев домой.

    До этого власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года.

    Коментарии (9)
    17 сентября 2023, 07:43
    Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским

    Дипломат Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН высокого уровня по Украине очередным «шоу» с Владимиром Зеленским

    Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    «Выхлоп» от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине будет нулевой – это будет очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

    Высокопоставленный российский дипломат заявил в интервью РИА «Новости», что Москва реалистично оценивает «выхлоп» от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису, как нулевой. Небензя выразил уверенность, что это будет очередное «шоу», главная роль в котором отводится украинскому президенту.

    Как отметил постпред России при всемирной организации, для Зеленского роль комика на сцене, конечно, привычна, но России, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями Запада высокая трибуна этой организации используется для самопиара, «если не сказать – лицедейства».

    Российский дипломат подчеркнул, что западные делегации, ослепленные стремлением наказать и «подавить» Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих «пиар-кампаний», их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа.

    Ранее Небензя сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. Заседание СБ ООН по Украине намечено на 20 сентября.

    Коментарии (13)
    16 сентября 2023, 17:40
    Экс-советник Пентагона предупредил о последствиях новой тактики ВСУ

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов

    Экс-советник Пентагона предупредил о последствиях новой тактики ВСУ
    @ Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных снарядов и информации разведслужб своих союзников, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену.

    Полковник назвал положение дел на поле боя «новой фазой». По его словам, кроме ударов дальнобойными снарядами ВСУ больше нечего противопоставить ВС России, и это «очень опасно», пишет «Вечерняя Москва».

    Макгрегор предположил, что Киев перешел к ударам ракетами большой дальности из-за больших потерь на земле, ВСУ просто не могут вести боевые действия на поле боля.

    По словам полковника, поддержка дальнобойными снарядами ВСУ делает западных партнеров участниками конфликта, что приведет к риску эскалации, и у Москвы не останется выбора, кроме как нанести поражение Украине.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал возможные поставки ракет ATACMS Украине. Он заявил, что это продолжит безоглядную линию США на эскалацию, абсурдную линию на поддержку киевского режима, но не изменит ситуацию на поле боя.

    Коментарии (5)
    17 сентября 2023, 00:43
    Киев удивила жесткая риторика Варшавы по экспорту украинского зерна

    Вице-премьер Украины Стефанишина: Жесткая риторика польской стороны по экспорту украинского зерна очень неожиданна

    Tекст: Антон Никитин

    Украинские власти не ожидали, что в сложившихся условиях с экспортом зерна риторика Польши будет настолько жесткой, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

    Стефанишина заявила в эфире телеканала «Рада», что такая жесткая риторика польской стороны для Киева очень неожиданна. По ее словам, манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны для Киева, поскольку у Украины фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС, передает ТАСС.

    Она признала, что Польша и Украина всегда конкурировали на рынке зерна, так как являются большими аграрными странами, однако в условиях боевых действий Киев ожидал другого поведения Варшавы. «У нас с определенной периодичностью постоянно возникали те или иные проблемы, связанные с торговлей, и мы всегда находили возможности для их решения», – отметила Стефанишина.

    Вице-премьер Украины ожидает, что в «отдельных столицах» поймут, что такие действия нарушают европейские нормы. Она подчеркнула, что любые заявления об односторонних ограничениях нарушают Конституцию Европейского союза и не могут быть поддержаны, восприняты, относительно них не может быть никаких переговоров.

    В пятницу Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго на поставки зерна с Украины. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о продлении запрета на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии о снятии эмбарго. В тот же день Венгрии запретила ввоз с Украины 24 видов сельскохозяйственной продукции, включая зерно, овощи, мясные продукты и мед. Словакия также решила продлить запрет на ввоз зерна с Украины.

    Коментарии (5)
    17 сентября 2023, 14:12
    Российские военные поразили цеха Харьковского бронетанкового завода
    Российские военные поразили цеха Харьковского бронетанкового завода
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия поразила производственные цеха Харьковского бронетанкового завода вблизи Харькова, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, ВС России уничтожили ракетным ударом производственные цеха Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков, на заводе осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    Отмечается, что на Донецком направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Химика и Марьинки ДНР.

    Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 180 бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и боевую машину РСЗО «Град».

    В пресс-службе отметили, что на Запорожском направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.

    В сообщении говорится, что в ходе боевых действий потери Украины составили до 140 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США и четыре автомобиля, также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубица М119 производства США и одно орудие Д-30.

    В ведомстве добавили, что в районе Новоданиловки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

    Как уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной украинской бригады в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества.

    Уточняется, что российская армия поразила до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

    В пресс-службе заявили, что на Южно-Донецком направлении Россия отразила три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области.

    В заявлении говорится, что потери ВСУ составили до 170 военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками на Херсонском направлении.

    Коментарии (7)
    Главное
    На Украине заявили о катастрофических последствиях мобилизации
    В НАТО назвали причину медленного контрнаступления ВСУ
    Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским
    США импортировали удобрения из России на рекордные 944 млн долларов
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    В чем причины огромных потерь ВСУ

    Из каждой сотни мобилизованных в ВСУ в прошлом году в строю осталось 10-20 человек. Такие данные привел полтавский военком. Кроме того, сорваны планы мобилизации, поэтому украинские части остаются без пополнений. К таким результатам привела попытка контрнаступления и «мясные атаки» ВСУ без поддержки бронетехники. В экспертной среде уверены: данные о потерях Украины не являются вбросом и будут учтены российскими военными при освобождении новых территорий. Подробности

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