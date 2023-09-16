В результате обстрела Белгородской области пострадал мужчина

Губернатор Белгородской области Гладков: В результате обстрела города Шебекино пострадал мужчина

Tекст: Антон Никитин

Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По имеющимся у него данным, в результате обстрела ВСУ есть один пострадавший – мужчина, у него легкие осколочные ранения, госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте.

Кроме того, в результате обстрела зафиксированы повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий. Глава региона добавил, что осколками снарядов посекло три машины, две фуры и газель. На месте обстрела работают оперативные и аварийные службы.

Ранее в субботу в результате атаки дрона ВСУ в одном из сел Белгородской области повреждение получила водонапорная башня.