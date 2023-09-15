Создана программа восстановления для ветеранов СВО

Народный фронт создал программу восстановления для ветеранов СВО

Tекст: Валентина Григоренко

В рамках сотрудничества Народный фронт и ФНКЦ РР будут осуществлять долгосрочное лечение, реабилитацию и социализацию ветеранов, а также разработают уникальную технологию психологической помощи, канал телемедицинской связи для онлайновых профессиональных консультаций и обучающие программы для врачей. Девиз программы «Возвращение»: «Вы – все для Родины, мы – все для вас!»

Программа реализуется в несколько этапов. На первом этапе специалисты ФНКЦ РР совместно с Народным фронтом выезжают на передовую для экстренной эвакуации пациентов в тяжелом состоянии. Далее в ФНКЦ РР делают все, чтобы предотвратить у пострадавших возникновение необратимых последствий. Здесь начинается лечение и самая современная высокотехнологичная реабилитация – уникальные технологии и оборудование, в том числе отечественное, позволяют проводить эти процессы параллельно.

В ФНКЦ РР создана система «Ранней нейрореабилитации пациентов с тяжелым повреждением головного мозга, нуждающихся в протезировании жизненно важных функций», которая позволяет начинать восстановление пациентов еще в реанимации. Главное преимущество ФНКЦ РР – два НИИ и лаборатории, собственный институт подготовки кадров мирового уровня, которые обеспечивают профессиональную подготовку врачей, снабжая их современными высокими технологиями.

Директор ФНКЦ РР, член-корреспондент РАН Андрей Гречко заявил, что лечение и реабилитация ветеранов СВО продолжается уже больше года. По его словам, у центра есть прямые соглашения с министерствами, уполномоченными и федеральным казначейством, развернута большая плодотворная работа по оказанию помощи военнослужащим, а сотрудничество с Народным фронтом позволило проводить прямую эвакуацию пострадавших в центр, поскольку раньше всех раненых везли сначала в Ростов и только потом в Москву, из-за чего многие не успевали получить своевременную медпомощь.

Руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта Ирина Куксенкова указала, что они привезли лучших ученых на передовую и встретились с представителями Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ. В результате, по ее словам, уже решен вопрос о включении ФНКЦ в список гражданских медучреждений, которые могут оказывать помощь военнослужащим.

Уже разработаны маршруты медицинской эвакуации пациентов с тяжелым поражением головного мозга, благодаря чему 31 августа в центре реабилитологии смогли принять первого пациента из ЛНР.