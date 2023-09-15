Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Москва побещала рассмотреть заявки на визы новым сотрудникам американского посольства
МИД России рассмотрит заявки на визы новым сотрудникам посольства США
Россия готова рассмотреть заявки на выдачу виз сотрудникам американского посольства на замену высланным дипломатам Джеффри Силлину и Дэвиду Бернстайну, сообщили в МИД.
По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, в случае поступления заявок на визы новым сотрудникам посольства США, они будут рассмотрены. Но в ведомстве будут ориентироваться на паритет, на баланс, передает ТАСС.
В четверг МИД России объявил двух американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна персонами нон грата и обязал их покинуть страну в течение семи суток.